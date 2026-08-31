Pumares reclama al Gobierno que rectifique la exclusión de Asturias del ancho ferroviario europeo y lo llevará a la Junta
El portavoz de Foro Asturias reclama al Gobierno central la implantación del ancho estándar europeo para evitar la pérdida de competitividad industrial y portuaria frente a Europa
Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, reclamó este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique su decisión de descartar la implantación del ancho estándar europeo en Asturias. El dirigente forista considera que la medida puede comprometer durante décadas la conexión ferroviaria de la industria y los puertos asturianos con el resto de Europa.
Pumares anunció además el registro de una Proposición No de Ley (PNL) en la Junta General del Principado en la que reclama al Ejecutivo central que garantice la implantación del ancho europeo en el eje León-Oviedo-Gijón, así como su plena interoperabilidad y su integración efectiva en el Corredor Atlántico.
La iniciativa llega después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible remitiera a la Comisión Europea un estudio de viabilidad en el que descarta la migración al ancho estándar europeo en el Principado al considerar que no resulta rentable ni aconsejable desde el punto de vista del interés general.
Pumares sostiene que la decisión "no es simplemente unos milímetros de diferencia entre dos anchos de vía, sino una cuestión que puede determinar si nuestra industria va a poder conectarse con Europa o no durante las próximas décadas". A su juicio, mantener la situación actual hará que los puertos y las empresas asturianas sean menos competitivos al dificultar el acceso de operadores ferroviarios europeos y obligar a recurrir a material específico y a transbordos.
El portavoz de FORO cita en este sentido las conclusiones de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las barreras técnicas del transporte ferroviario. Según la formación, la coexistencia de distintos anchos limita la competitividad del ferrocarril de mercancías, dificulta la organización de rutas eficientes y reduce las posibilidades de aprovechar el material rodante.
«Un operador europeo no puede llegar con su material ordinario hasta nuestros puertos o nuestras grandes factorías», señaló Pumares, que considera que esta situación eleva las barreras de entrada, reduce la competencia y dificulta la rentabilidad de los tráficos.
Reclama soluciones durante la transición
Pumares volvió a plantear el uso del tercer carril o triple hilo y de traviesas polivalentes para evitar que Asturias quede desconectada de la red ferroviaria europea.
El dirigente forista advirtió también de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la planificación de las actuaciones de Adif en los tramos Pola de Lena-Oviedo y Oviedo-Gijón, así como en el nudo de Villabona. Pumares sostiene que estas actuaciones se están desarrollando con especificaciones correspondientes a la red global pese a que el eje forma parte de la red básica del Corredor Atlántico.
«No tiene ningún sentido haber ejecutado una de las mayores inversiones ferroviarias de las últimas décadas para atravesar la Cordillera Cantábrica y generar después un cuello de botella entre la Variante de Pajares y los principales centros industriales y portuarios de Asturias», afirmó.
Críticas a Barbón
Pumares dirigó también sus críticas contra el presidente del Principado, Adrián Barbón, al que acusa de «no haber movido un solo dedo para defender los intereses de Asturias». El portavoz de Foro aseguró que su partido fue «el único» que llevó este asunto a la Junta General y planteó soluciones técnicas concretas.
La PNL registrada este lunes pide además que el Gobierno de España publique íntegramente el estudio de viabilidad remitido a Bruselas, junto con los informes técnicos y económ
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