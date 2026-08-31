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El Sepepa destina 14,4 millones de euros a los planes de empleo de 74 concejos asturianos

El programa busca dar trabajo a más de 500 personas y reserva plazas específicas para colectivos con "dificultades para acceder al mercado de trabajo"

Fachada de una Oficina de Empleo

Fachada de una Oficina de Empleo / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

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Lucía Rodríguez Alonso

Oviedo

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha concedido 14,4 millones de euros a 74 concejos de la región para financiar la nueva edición de los planes locales de empleo.

La iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, permitirá la contratación de más de 500 personas desempleadas de larga duración o en riesgo de exclusión social mediante contratos de un año de duración. La resolución oficial de la convocatoria ya se encuentra publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

El organismo autonómico ha otorgado ayudas a la totalidad de los municipios que formalizaron su solicitud en el plazo establecido. La mayor parte de la dotación presupuestaria se concentra en los concejos con mayor volumen de población, encabezados por Gijón, que percibirá 4,16 millones de euros, seguido de Langreo, con 1,19 millones, y Oviedo, que dispondrá de 959.920 euros. Por su parte, Mieres recibirá 736.013 euros y San Martín del Rey Aurelio dispondrá de 556.500 euros para la ejecución de sus programas.

Itinerario personalizado

Con el objetivo de frenar el desempleo de larga duración y el riesgo de exclusión que aumenta con la edad, la convocatoria exige a los consistorios con mayor subvención la reserva de plazas para colectivos prioritarios. En total, estos municipios destinarán 181 puestos a trabajadores mayores de 45 años, con atención especial a los mayores de 52, y reservarán otras 111 plazas para personas perceptoras del Salario Social Básico o del Ingreso Mínimo Vital.

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Las incorporaciones a las plantillas municipales se producirán en las próximas semanas. Durante los doce meses de contratación, las personas seleccionadas contarán de forma paralela con un itinerario personalizado de inserción gestionado a través de las oficinas del Sepepa, enfocado a "mejorar" su empleabilidad en el mercado laboral a largo plazo y dando "continuidad al volumen de beneficiarios alcanzado en la edición anterior".

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