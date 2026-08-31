El turismo rural de Asturias ganó viajeros en julio, pero los visitantes llegados desde más lejos causaron la sorpresa

La afluencia a los alojamientos de turismo rural aumentó con fuerza en Asturias durante el pasado mes de julio, con un avance especialmente acusado entre los visitantes extranjeros. Los establecimientos recibieron a 58.468 viajeros, un 18,3% más que los 49.440 del mismo mes de 2025, mientras que los turistas procedentes del extranjero crecieron casi un 65 %, desde 7.564 hasta 12.472, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento supuso 9.028 viajeros más que un año antes, de los que 4.908 fueron extranjeros. De este modo, el turismo internacional aportó más de la mitad del aumento registrado por los alojamientos rurales asturianos durante el mes.

También crecieron las pernoctaciones, aunque a un ritmo inferior al número de turistas. Los establecimientos contabilizaron 213.715 noches, frente a las 198.012 de julio de 2025, lo que representa un incremento del 7,9%. Del total registrado este año, 34.140 correspondieron a residentes en el extranjero.

Más viajeros y estancias más cortas

El mayor crecimiento de los viajeros frente al de las pernoctaciones coincidió con una reducción de la estancia media, que se situó en 3,66 días. Pese al aumento de la demanda, el grado de ocupación quedó ligeramente por encima del 44% de las plazas disponibles. Asturias contó durante julio con 1.436 establecimientos rurales abiertos, que sumaban 15.427 plazas y daban empleo a 2.222 personas.

Dentro de esta modalidad, 15.528 viajeros eligieron alguna de las 219 casas rurales abiertas en el Principado y realizaron 64.501 pernoctaciones. La ocupación de sus 5.156 plazas se acercó al 48% y superó el 52% durante los fines de semana.

El aumento de las pernoctaciones rurales en Asturias fue además superior al registrado en el conjunto del país, donde estas estancias crecieron un 3,9 % interanual durante julio.

Los campings rozan las 360.000 noches

La actividad también fue elevada en el resto de alojamientos extrahoteleros. Los apartamentos turísticos recibieron a 28.299 viajeros y alcanzaron una ocupación ligeramente superior al 48 % de las plazas ofertadas, porcentaje que se elevó al 61% de los apartamentos disponibles.

En los campings se alojaron 89.336 viajeros, aproximadamente uno de cada tres procedente del extranjero. Estos establecimientos contabilizaron cerca de 360.000 pernoctaciones y alcanzaron una ocupación próxima al 64% de las parcelas.

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En el conjunto de España, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (que suma apartamentos, campings, establecimientos rurales y albergues) aumentaron un 0,9% respecto a julio de 2025, hasta alcanzar los 22,5 millones. Las estancias de residentes en España crecieron un 4,2%, mientras que las correspondientes a viajeros extranjeros descendieron un 2,2%.