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Unión vecinal, patrimonio y grandes esfuerzos para retener a la población: los 30 candidatos a Pueblo Ejemplar de Asturias explican por qué son merecedores del premio

El popular galardón, que concede la Fundación Princesa y que supone la visita de los Reyes a la localidad ganadora, se falla mañana

Un año de trabajo con el objetivo de ser "ejemplar"

Un año de trabajo con el objetivo de ser "ejemplar"

A.D.

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Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Son 30 candidatos y a buen seguro todos ejemplares, pero inevitablemente solo uno puede lograr el título. La Fundación Princesa de Asturias fallará mañana martes en Oviedo el premio "Pueblo ejemplar de Asturias", que este año alcanza su 37.ª edición. El galardón premia, como su nombre indica, los pueblos, aldeas o núcleos de población que destacan por la defensa de sus valores, su entorno y su convivencia.

Unos requisitos que los 30 candidatos de este año aseguran cumplir con creces y por los que llevan trabajando todo el año. Así lo aseguran sus vecinos e impulsores de la candidatura, que como cada año se hacen un selfie o foto en sus pueblos al tiempo que explican en LA NUEVA ESPAÑA, a 24 horas del fallo, los motivos que tienen para considerar que ellos son los merecedores del galardón. Todos presumen de entorno, de unión vecinal, de cuidado de su patrimonio cultural y natural, además del esfuerzo que hacen, aquellos con menos población o más alejados de las grandes ciudades, para atraer nuevos residentes y garantizar el futuro en el territorio.

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El galardón consta de un diploma acreditativo, una placa conmemorativa y una dotación de cuarenta mil euros. Además, el pueblo elegido contará con la visita de la familia real el próximo 24 de octubre, jornada en la que la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, hará entrega de premio.

Soto (Laviana)
Soto (Laviana)
"Unimos pasado, futuro y naturaleza; atraemos a gente para vivir aquí"
"Merecemos ganar, no por tamaño, sino por demostrar cómo un pueblo pequeño se vale por sí mismo. Todo lo hemos hecho los vecinos. Estamos en pleno monte, rodeados de las mejores rutas de montaña, como la subida a las minas de cobre de Llampaces o al Guanalón. Fuimos pioneros en tener fibra óptica, atrayendo a gente nueva. Unimos pasado, naturaleza y futuro".
El Pito (Cudillero)
El Pito (Cudillero)
"Destacamos por el rico patrimonio arquitectónico, como la Quinta Selgas"
"El Pito pertenece a la parroquia de Oviñana, en Cudillero. Cuenta con noventa y ocho habitantes y destaca por un rico patrimonio arquitectónico que tiene su mejor representación en la Quinta Selgas, así como en la iglesia de Jesús Nazareno y las Escuelas Selgas. Los vecinos estamos comprometidos con la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural y de su entorno".
Posada (Llanes)
Posada (Llanes)
"La solidaridad de El Patiu y Don Orione se integró de forma natural en el pueblo"
"Entre las motivos para recibir el premio figuran las manifestaciones sobresalientes de solidaridad. El centro Don Orione, con más de 60 años, y El Patiu, con más de 25, ayudan a personas con distintas situaciones personales y familiares. Esta solidaridad se ha permeabilizado a otras entidades y se ha integrado de forma natural en el pueblo".
Laviana (Gozón)
Laviana (Gozón)
"Tenemos paisaje, industria y ganadería en un radio de menos de cinco kilómetros"
Laviana defiende una candidatura basada en la convivencia entre el paisaje, la ganadería y la actividad industrial. La parroquia gozoniega pone también en valor la unión de sus vecinos, su patrimonio y enclaves como Xagó, además de iniciativas destinadas a conservar su memoria y reforzar la identidad local y comunitaria.
Bermiego (Quirós)
Bermiego (Quirós)
"Nuestro compromiso es que las nuevas generaciones conozcan sus raíces"
"Hemos sabido conservar y transmitir el patrimonio de Bermiego, sus tradiciones y su forma de vida. El tejo, los hórreos y paneras, el patrimonio natural y cultural es el reflejo de un pueblo que ha sabido cuidar el legado de sus mayores. Nuestro compromiso es continuar ese camino para que las futuras generaciones conozcan sus raíces".
Murias (Aller)
Murias (Aller)
"Somos un pueblo pequeño, pero la unión de los vecinos es grande"
"Aunque somos un pueblo pequeño, tenemos algo muy grande: la unión de sus vecinos. Contamos con un patrimonio natural y cultural del que nos sentimos orgullosos, como la Cascada de Xurbeo o la Biblioteca Brigadier Solís. Ser Pueblo Ejemplar sería un reconocimiento a todos los que han trabajado por el futuro del pueblo".
Corao (Cangas de Onís)
Corao (Cangas de Onís)
"Somos una localidad que vive de sí misma desde tiempos inmemoriales"
"Cumplimos todos los requisitos para lograr el premio. Corao es el ejemplo, desde tiempos inmemoriales, de una localidad que vive de sí misma, y con gente joven que sigue tirando, lo que asegura el futuro. Hemos movilizado a los vecinos en todos los sentidos: organizamos cursos, exposiciones, presentaciones, reuniones…".
Fitoria (Oviedo)
Fitoria (Oviedo)
"Mantenemos la ilusión de ser el primer núcleo de Oviedo en lograr el premio"
"La comunidad vecinal de Fitoria presenta por noveno año consecutivo su candidatura a la convocatoria del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Somos conscientes de las dificultades objetivas de conseguir este preciado galardón pero mantenemos la ilusión de convertirnos en el primer núcleo de población de Oviedo en lograrlo".
Cofradía de Pescadores de Santa Ana (Llanes)
Cofradía de Pescadores de Santa Ana (Llanes)
"Hemos abrazado un compromiso social inquebrantable"
"Creada hace más de 800 años, es mucho más que un gremio: un ejemplo palpable de cómo la tradición y la innovación pueden navegar juntas. Ha impulsado la sostenibilidad, enriquecido la cultura marinera y abrazado un compromiso social inquebrantable. Es un gremio solidario, en el que prima la ayuda mutua y velar por el otro".
Salas
Salas
"Los vecinos de Salas mostramos compromiso, unión y participación"
"La villa de Salas posee uno de los patrimonios más relevantes de Asturias. Los vecinos trabajamos unidos para conservarlo y recuperarlo. La cultura sidrera y el Camino también son parte de nuestra riqueza. Las asociaciones mantienen vivas las costumbres y las tradiciones. Demostramos unión, participación y compromiso".
El Mazucu (Llanes)
El Mazucu (Llanes)
"Restauramos la capilla, caminos y la escuela, creamos un archivo..."
"El Mazucu, con 41 vecinos, sostiene una economía ganadera y artesanal. Desde 2023 la asociación el Mazucu Rebulle, que suma 129 miembros, restauró la capilla, recuperó caminos y la escuela, creó un archivo, editó obras sobre vecinas mayores y la Guerra Civil. Y organiza talleres, un trail y un servicio de transporte gratuito semanal".
Berbes (Ribadesella)
Berbes (Ribadesella)
"Destaca la labor vecinal para mantener costumbres y nuestro acervo cultural"
"Que Berbes fuera ‘Pueblo ejemplar’ serviría para reconocer el trabajo de los que nos precedieron (emigración, minería, agricultura, ganadería...), para reforzar la labor vecinal para mantener las costumbres y nuestro acervo cultural y para crear ilusión en las nuevas generaciones y que luchen por la pervivencia de nuestra cultura y tradiciones".
Valle de Cuna (Mieres)
Valle de Cuna (Mieres)
"Defendemos nuestra identidad para permanecer en el medio rural"
"Esta comunidad vecinal siempre ha destacado por la defensa de su identidad, como un modelo de permanencia en el medio rural, frente al despoblamiento general de Las Cuencas, y como un ejemplo de dinamización de la vida sociocultural del entorno. El Valle de Cuna pone en valor un entorno rural en transformación".
Suarías (P. Baja)
Suarías (P. Baja)
"Desde que se creó la asociación El Cantu la Jorma no paramos de hacer cosas"
"Desde que se creó la asociación El Cantu la Jorma, con la idea de conservar la cultura y las tradiciones, no se ha parado de hacer cosas. Escuelas de tonada, de gaita y de bailes regionales. El archivo Carlos Jeannot, se construyeron dos boleras, una infantil y la de adultos, la mayor de bolo palma de Asturias, festivales benéficos…".
Caso
Caso
"Aquí hay una vida ligada a la tierra y a unos valores que no se deben perder"
"Caso es la historia de unas gentes fuertes, trabajadoras y orgullosas de una tierra que nunca lo puso fácil. Son el Quesu Casín, el ganado en sus montañas y unas tradiciones las que se han sabido conservar generación tras generación. Aquí es posible encontrar una vida ligada a la tierra y a unos valores que no deberían perderse".
Taramundi
Taramundi
"En Taramundi nació el turismo rural y tenemos un valioso patrimonio"
"El nombre de Taramundi está muy ligado al trabajo del hierro y al aprovechamiento del agua como fuente de energía. A ello se suma un valioso patrimonio arqueológico y la preservación de un oficio tradicional como la cuchillería. Además de ser la cuna del turismo rural, tenemos un fuerte tejido asociativo clave en la cohesión comunitaria".
Valdepares (El Franco)
Valdepares (El Franco)
"Priorizamos el apoyo a la escuela rural como elemento dinamizador"
"Valdepares se caracteriza por un importante movimiento vecinal que tiene entre sus prioridades apoyar la escuela rural como elemento dinamizador y de fijación de la población. Además de un espectacular entorno natural, Valdepares cuenta con elementos patrimoniales destacados como el castro de Cabo Blanco".
Pelúgano (Aller)
Pelúgano (Aller)
"Mantenemos vivas las costumbres y miramos al futuro con ilusión"
"La Parroquia de Pelúgano conserva un patrimonio excepcional, manteniendo vivas costumbres ancestrales. Protegemos nuestro entorno natural e impulsamos iniciativas culturales, mirando al futuro con ilusión. Ser Pueblo Ejemplar es construir día a día un presente del que puedan sentirse orgullosas las generaciones venideras".
Piantón (Vegadeo)
Piantón (Vegadeo)
"En Piantón existe un amplio sentido de colaboración vecinal"
"En Piantón, parroquia de Vegadeo a orillas del Suarón que cuenta con cerca de ochenta habitantes, existe un amplio sentido de colaboración vecinal para organizar actividades y celebrar las fiestas más destacadas: el mercado medieval, la romería de San Román y la Semana Santa. También contamos con un rico patrimonio".
El Regueral (Carreño)
El Regueral (Carreño)
"Tenemos lo que hace grande a la comunidad: raíces y un futuro por construir"
"Reunimos aquello que hace grande a una comunidad: una historia que recordar, unas raíces que preservar, una sociedad comprometida y un futuro por construir. Un barrio que ha sabido mantener viva su identidad, transformar la solidaridad en hechos y hacer de la participación y el compromiso una seña de identidad".
Grado
Grado
"Contamos con el aval y apoyo de un total de 64 asociaciones del concejo"
"Merecemos el premio porque tenemos el mercado más antiguo de Asturias, entregamos los ‘Moscones de Oro’, contamos con el aval y apoyo a la candidatura de 64 asociaciones del concejo, somos cruce entre el Camino Primitivo de Santiago y el de la Mesa, tenemos una amplia cultura deportiva y conservamos nuestras tradiciones".
Samuño (Langreo)
Samuño (Langreo)
"Samuño es un valle con un corazón verde y un alma minera"
"Representamos una parte de la historia contemporánea de Asturias. Hemos sabido conservarla, dignificarla y convertirá en una oportunidad de futuro. Samuño es un valle con un corazón verde y un alma minera. Quedan los pozos, pero también la memoria de quienes trabajaron en ellos y de sus familias".
Siones (Oviedo)
Siones (Oviedo)
"Un pequeño pueblo empeñado en restaurar sus espacios comunitarios"
"En la asociación vecinal de Siones estamos empeñados en la recuperación de fiestas y en la restauración de espacios comunitarios, como la antigua Escuela de Niñas o varios lavaderos. El premio vendría muy bien para contar con un lugar donde reunirnos, ya que ahora lo hacemos en la capilla escuela restaurada por nosotros".
El Castillo (Soto del Barco)
El Castillo (Soto del Barco)
"Contamos con un paisaje de cuento que queremos que llegue al resto de Asturias"
"El Castillo basa su propuesta en la conservación de su patrimonio y su entorno junto al Nalón. Ponemos en valor nuestra vinculación con el Camino de Santiago, el Castillo de San Martín y la implicación de los vecinos para mantener viva la identidad del pueblo y proteger un legado que ha pasado de generación en generación".
Trubia (Oviedo)
Trubia (Oviedo)
"Trubia ha llevado su alma a la formación profesional y a la industria española"
"Trubia tiene en cada rincón un bosquejo de particularidad, de algo único que la hace muy distinta al resto de poblaciones de Asturias. Trubia es distinción a cada paso y sus gentes han llevado su alma a la formación profesional, que tuvo aquí su primera escuela y sus primeros aprendices, vitales en la creación de la industria en España".
Coya (Piloña)
Coya (Piloña)
"Creamos espacios comunitarios y fomentamos la convivencia"
"El compromiso y el trabajo vecinal son el motor de un pueblo que no conoce la despoblación, que crece cada día y que recibe a sus nuevos vecinos pequeños y grandes con los brazos abiertos. Un lugar donde las tradiciones se mantienen vivas, a la vez que se impulsa la innovación continua y la mejora del entorno y la calidad de vida".
Santo Adriano
Santo Adriano
"Combinamos innovación y conservación en una comunidad sostenible"
"Santo Adriano merece ser ‘Pueblo Ejemplar’ de Asturias este año porque somos una comunidad comprometida y sostenible, que combina la innovación empresarial con la conservación de su patrimonio natural el histórico en un entorno rural, y porque trabajamos juntos para superar el reto demográfico en un momento en el que nos afecta la caída de la natalidad".
Arnao (Castrillón)
Arnao (Castrillón)
"Buscamos reivindicar la memoria minera e industrial de nuestro pueblo"
Arnao vuelve a optar al Premio "Pueblo Ejemplar" con una candidatura que pone en valor la implicación vecinal, la defensa del patrimonio industrial y minero y el cuidado de su entorno natural. El pueblo castrillonense reivindica su historia, ligada a la mina y a la actividad industrial, y la capacidad de vecinal para movilizarse por la conservación y mejora de la localidad.
A. Amigos de Cudillero
A. Amigos de Cudillero
"Queremos potenciar el patrimonio cultural de la villa y de lo pixueto"
"La Asociación Amigos de Cudillero se constituyó en 1992 con el impulso de Juan Luis Álvarez del Busto, cronista de Cudillero, con la finalidad de salvaguardar y potenciar el patrimonio cultural de la villa, de su concejo y de lo pixueto. Realizamos anualmenteactividades plenamente asentadas y con eco regional y nacional como la Fiesta Literaria de la mar o la Amuravela de oro".
La Peruyal (Parres)
La Peruyal (Parres)
"El arraigo y el apoyo, con más de 2.000 firmas, es nuestro mayor aval"
"En el año 1949 los fundadores de la sociedad La Peruyal buscaron dignificar a la población; construir el espíritu de los parragueses, la lucha, el avance del concejo y su dinamización. En la actualidad, es el hito lúdico-festivo y social más importante del último siglo en el concejo. El arraigo y el apoyo ciudadano, con más de 2.000 firmas individuales, es nuestro mayor aval".

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