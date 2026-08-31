Unión vecinal, patrimonio y grandes esfuerzos para retener a la población: los 30 candidatos a Pueblo Ejemplar de Asturias explican por qué son merecedores del premio
El popular galardón, que concede la Fundación Princesa y que supone la visita de los Reyes a la localidad ganadora, se falla mañana
Son 30 candidatos y a buen seguro todos ejemplares, pero inevitablemente solo uno puede lograr el título. La Fundación Princesa de Asturias fallará mañana martes en Oviedo el premio "Pueblo ejemplar de Asturias", que este año alcanza su 37.ª edición. El galardón premia, como su nombre indica, los pueblos, aldeas o núcleos de población que destacan por la defensa de sus valores, su entorno y su convivencia.
Unos requisitos que los 30 candidatos de este año aseguran cumplir con creces y por los que llevan trabajando todo el año. Así lo aseguran sus vecinos e impulsores de la candidatura, que como cada año se hacen un selfie o foto en sus pueblos al tiempo que explican en LA NUEVA ESPAÑA, a 24 horas del fallo, los motivos que tienen para considerar que ellos son los merecedores del galardón. Todos presumen de entorno, de unión vecinal, de cuidado de su patrimonio cultural y natural, además del esfuerzo que hacen, aquellos con menos población o más alejados de las grandes ciudades, para atraer nuevos residentes y garantizar el futuro en el territorio.
El galardón consta de un diploma acreditativo, una placa conmemorativa y una dotación de cuarenta mil euros. Además, el pueblo elegido contará con la visita de la familia real el próximo 24 de octubre, jornada en la que la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, hará entrega de premio.
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