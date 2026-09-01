Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 1 de septiembre de 2026

Oviedo

Concierto de Basic Partner en Kuivi Almacenes

«Basic Partner» actuará a las 22.00 horas en Kuivi Almacenes (calle de Almacenes Industriales, 40), con un sonido inspirado en las atmósferas oscuras de David Lynch y los colores pop de Shame. La banda fusiona la melancolía del post-punk con la vivacidad del pop, creando un universo de texturas electrónicas y riffs incisivos que reflejan las tensiones de la vida moderna. Acceso libre.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

El Antiguo Instituto acoge una muestra sobre el románico

Hoy se inaugura la exposición Iglesias de Fábrica Románica en Gijón en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizada por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). Se podrá ver del 1 de septiembre al 8 de septiembre de 2026, de lunes a viernes: de 9.00 a 21.00 horas, los sábados: de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas y los domingos y festivos de apertura: 12.00 a 14.00 horas. La muestra ofrece información gráfica y descripción de doce de las iglesias que conservan restos románicos de finales del siglo XII-siglo XIII del concejo de Gijón: portadas, arcos de triunfo, ábsides, canecillos y otros elementos.

Muestra de Cine Lésbico en la Escuela de Comercio

La quinta edición de la Muestra de Cine Lésbico sigue hoy en la antigua Escuela de Comercio. A las 18.00 horas se podrá ver en versión original con subtítulos en castellano «Montreal, ma belle», de Xiaodan He (Canadá, 2025). Con entrada libre hasta completar aforo, se ofrecen títulos que hcen hincapié en la realidad y libertad sexual de las mujeres en cuanto a su género. Cada sesión irá acompañada de encuentros abiertos con el público.

Oktoberfest en El Bibio

El Oktoberfest Gijón 2026 ocupa, hasta el 6 de septiembre, la plaza de toros de El Bibio con 13 casetas y amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añade también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. De domingo a jueves la apertura será de 19.00 a 00.00 horas, y los viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas. Como novedad, este lunes se celebra el Día del Sporting, con entrada gratuita para los socios del club o para los aficionados que acudan con la camiseta del Sporting. Además, de esa manera se podrá participar en el sorteo de dos camisetas de la nueva equipación rojiblanca.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

«Instantes encontrados» es el título de la exposición que hoy se inaugura en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. «Instantes encontrados» es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito. Ser inaugura hoy a las 19.00 horas.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Desde el 1 de julio hasta el 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo, el Jardín Botánico Atlántico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Exposición de ilustración en el Colegio de Arquitectos

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias presenta en la sede del Colegio de Arquitectos (calle Recoletas 4, Cimavilla) la exposición colectiva de ilustración «La vida en movimientu». La exposición está comisariada por María Guija y Pedro Fano y cuenta con la aportación de 55 ilustradores que interpretan su concepto de cambio y movimiento. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Música de cámara

El Palacio de Camposagrado acoge a las 20.00 horas un concierto del III Festival Internacional de Música de Cámara «AvilÉsMúsica», con obras de Ravel, Beethoven y Mozart. Participan, entre otros, Andrey Baranov, Alexey Zhilin, Jesús Reina, Lucas Macías y Gabriel Ureña. Entrada: 16 euros.

Paseos por la ría

Los paseos en barco por la ría de Avilés salen del pantalán de la Marina, al final del paseo Manuel Ponga. Los recorridos de una hora, para mayores de cuatro años, parten a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. Precio: 8 euros.

Gimnasia en los parques

La programación «Por tu salud muévete» ofrece sesiones de gimnasia para mayores de 55 años, de 10.00 a 11.00 horas, en los parques biosaludables de Versalles, Las Meanas, Llaranes, El Alfaraz, El Pozón, El Nodo y Valliniello.

Visitas a la rula

La Nueva Rula de Avilés, en la avenida del Conde de Guadalhorce, ofrece a las 16.45 horas una visita guiada gratuita para conocer el tránsito del pescado y la subasta. Es imprescindible reservar plaza en la Oficina de Turismo

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés muestra «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, acoge «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Teatro en Lugones

La compañía gijonesa «Puppy’s Narración Oral» clausura la XXXIX Muestra de Teatro de Lugones con la representación de la obra «Pedro y el lobo», basada en la fábula de Esopo «El chico que gritó lobo». Interpretada por una narradora acompañada de violonchelo, la propuesta acerca al público infantil y familiar a la música clásica desde una perspectiva cercana, participativa y emocional, favoreciendo la escucha activa, la imaginación y el descubrimiento de los diferentes timbres instrumentales a través del relato. Será a las 18.00 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad, con entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Fiesta Mayor en Peón (Villaviciosa)a

La localidad maliayesa de Peón inicia este martes su cuarto y penúltimo día de fiestas. Las actividades arrancan a las 17:30 horas con juegos infantiles dirigidos al público familiar. A las 20:00 horas se disputará un triangular de fútbol que enfrentará a los equipos de Peón, Arroes y San Justo. Como cierre de la jornada, a las 21:30 horas dará comienzo un campeonato de tute y parchís.

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Oriente

Fiesta de San Antolín en Naves de Llanes

La localidad de Naves de Llanes inicia hoy sus fiestas de San Antolín. La programación arranca a las 19:00 horas con la plantación de la típica hoguera, carrera de burros, juegos para el público infantil y reparto del bollo. La jornada festiva continuará a partir de las 22:30 horas en la Plaza de la Bolera con una gran verbena que estará amenizada por el Grupo Los Buscavidas y la Macrodisco Impacto.

Exposición «Mi mundo entre texturas» de Conde_N_Arte en Colunga

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga se podrá visitar la muestra «Mi mundo entre texturas», firmada bajo el nombre Conde_N_Arte. Impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la exhibición pictórica estará disponible hasta el próximo 9 de septiembre. Los asistentes podrán visitarla de lunes a viernes, en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Mercadillo en Llanes

Como cada martes, de 8.00 a 14.00 horas aproximadamente, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada ‘Expo Salas 2026’, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

«50 años de carteles de Puerto de Vega»

La Casa de Cultura de Puerto de Vega ya acoge, hasta el próximo 6 de septiembre, la exposición «50 años de carteles de Puerto de Vega». La muestra, abierta diariamente de 20:00 a 22:00 horas, exhibe la excelente colección de Manuel R. Fernández Méndez. El gran atractivo de esta cita es su carácter dinámico: cada jornada se exponen carteles diferentes y a las 21:00 horas se ofrece una breve explicación sobre las obras del día. Una crónica visual imprescindible del último medio siglo de la localidad.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Mercados en en La Caridad, Salas y Soto de Luiña

Noticias relacionadas

La capital de El Franco acoge su mercadillo semanal en el parque de María Cristina, entre las 8.00 y las 14.00 horas. Asimismo, la villa salense celebra su mercado semanal en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas, y en la plaza de la Iglesia de Soto de Luiña, entre las 9.00 y las 14.00 horas aproximadamente, se instalarán una docena de puestos que ofrecen productos de alimentación, artesanía, jardinería y textil.