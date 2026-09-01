Asturias, entre las comunidades afectadas por el bloqueo de 1.000 millones de inversiones estatales para conservar las carreteras

Asturias se encuentra entre las diez comunidades autónomas afectadas por la suspensión temporal de varios contratos de conservación de carreteras licitados por el Gobierno, cuyo presupuesto conjunto asciende a 1.006 millones de euros. La paralización se produce después de que la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) haya presentado un recurso especial contra el procedimiento de adjudicación.

La medida afecta a contratos promovidos por la Dirección General de Carreteras y deja temporalmente congelados los trámites hasta que se resuelva la impugnación, según consta en las actas de las licitaciones consultadas por Europa Press.

Además de Asturias, los contratos contemplan actuaciones sobre infraestructuras de Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, Galicia y Andalucía.

El recurso presentado por ACEX cuestiona el sistema utilizado por la Administración para adjudicar los contratos y sostiene que este vulnera la Ley de Contratos del Sector Público al restringir la competencia y generar "indefensión" técnica a las empresas licitadoras.

La patronal denuncia, entre otras cuestiones, que los presupuestos base de licitación no incluyen el desglose obligatorio de los costes directos, indirectos y salariales por género y categoría profesional. Por ello, reclama que se declaren nulas las bases y que se retrotraigan las actuaciones para elaborar unos nuevos pliegos ajustados a los principios de transparencia y proporcionalidad.

La suspensión afecta a licitaciones destinadas a actuaciones relacionadas con la conservación de las carreteras, la mejora de la seguridad vial y el estado del firme. En el caso de Asturias, el Principado figura expresamente entre los territorios incluidos en el paquete de contratos ahora paralizado.

La continuidad del proceso queda pendiente de la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que deberá resolver el recurso presentado por ACEX. Hasta entonces, las licitaciones permanecerán suspendidas.

La paralización ha generado también preocupación entre los transportistas. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha advertido este martes de que los usuarios y, especialmente, el transporte de mercancías no deberían verse perjudicados por un conflicto relacionado con el procedimiento de contratación.

La organización recuerda que el deterioro del firme, las deficiencias en la señalización y la falta de mantenimiento pueden traducirse en mayores tiempos de viaje, un incremento del consumo de combustible, más desgaste de los vehículos y un aumento de los costes de explotación.