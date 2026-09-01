Asturias suma 50 nuevos bomberos: así queda la plantilla de Emergencias

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) acaba de incorporar a 5050 nuevos bomberos a su plantilla "para reforzar la capacidad de respuesta ante las emergencias en Asturias", según asegura el Gobierno regional en un comunicado. Los nuevos efectivos, procedentes de la bolsa de empleo creada el pasado año, realizarán un programa de formación de nueve semanas antes de incorporarse a las dotaciones de los 19 parques, distribuidos por toda la comunidad.

El director de Cooperación Local y Seguridad, Jorge Olmo Ron, dio esta mañana la bienvenida a los nuevos profesionales en un acto celebrado en la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias. En el encuentro han participado también el gerente del Sepa, Jesús Pallarés, y la jefa del Área de Bomberos, 112 Asturias y Protección Civil, Lucía Blanco.

El itinerario formativo tendrá más de 400 horas lectivas y un marcado carácter práctico. El objetivo es que los nuevos bomberos adquieran los conocimientos y destrezas necesarias para intervenir con seguridad y eficacia en las distintas situaciones de emergencia a las que deberán hacer frente durante su actividad profesional.

El programa incluye formación específica y ejercicios prácticos sobre conducción de vehículos 4x4, despliegue de mangueras, utilización de equipos de respiración autónoma, embarque y desembarque en helicóptero, estabilización y excarcelación de vehículos y buceo en humos.

La formación teórica abordará, entre otras materias, el comportamiento del fuego en incendios forestales y urbanos, las actuaciones en siniestros industriales y con mercancías peligrosas, los planes de emergencia del Principado de Asturias y los protocolos y sistemas de comunicaciones.

533 bomberos

La incorporación de estos 50 profesionales se produce en un momento de "refuerzo y adaptación del sistema público de emergencias del Principado.". El 31 de julio la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y el comité de empresa del Sepa firmaron un acuerdo para adaptar la organización del organismo a la evolución de los riesgos y a las nuevas necesidades de la gestión de emergencias.

El acuerdo refuerza la coordinación operativa y la especialización de las distintas áreas del Sepa, con medidas específicas para Bomberos, el Grupo de Rescate, Logística y el Centro de Coordinación de Emergencias 112. "La nueva organización responde a un escenario marcado por emergencias cada vez más complejas, como los incendios forestales de sexta generación, los fenómenos meteorológicos adversos o los rescates de elevada complejidad técnica", detalla el Principado.

El servicio cuenta con cerca de 650 profesionales entre bomberos, operadores y coordinadores del 112, técnicos de Protección Civil y personal de administración, logística y mantenimiento. Su principal recurso operativo está integrado por 533 bomberos, distribuidos en 19 parques. Cuentan con el apoyo de 187 vehículos, 19 autobombas forestales, tres helicópteros, el Grupo de Rescate y el Centro de Coordinación de Emergencias 112. El presupuesto anual del organismo supera los 53,1 millones.

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La incorporación de los nuevos efectivos y la adaptación de la estructura organizativa "permiten seguir avanzando hacia un modelo de emergencias más especializado, integrado y preparado para afrontar los desafíos presentes y futuros, así como reforzar la capacidad de respuesta y la coordinación de los recursos públicos ante cualquier situación de emergencia", resume el Ejecutivo liderado por Adrián Barbón.