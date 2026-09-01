La Barganiza abre en Asturias la recta final del Circuito TUR 43 Galicia Calidade

Hay campos de golf que son mucho más que el escenario de una competición. Durante unas horas, se convierten en puntos de encuentro entre deporte, gastronomía, turismo y territorio. Es lo que volverá a suceder el próximo 5 de septiembre en el Real Club de Golf La Barganiza, en Siero, con el regreso del Circuito TUR 43 Galicia Calidade después del parón estival.

La cita asturiana abrirá el tramo decisivo de una sexta edición que ha convertido el golf en el hilo conductor de una experiencia que recorre Galicia, Asturias y Portugal. Jugadores y acompañantes se reencontrarán en La Barganiza para disfrutar de una jornada de competición, pero también de la gastronomía y de los atractivos turísticos vinculados a los territorios que forman parte del circuito.

Un campo de golf como punto de encuentro

A lo largo de sus seis ediciones, el Circuito TUR 43 Galicia Calidade ha consolidado una fórmula que va más allá del deporte. Cada prueba combina la competición con actividades gastronómicas y acciones vinculadas a los destinos, acercando a los participantes productos y experiencias de los territorios que forman parte del recorrido.

La gastronomía ocupa un lugar destacado en esta propuesta. Las diferentes jornadas incorporan degustaciones de productos gallegos de calidad diferenciada, convirtiendo cada torneo en una oportunidad para descubrir nuevos sabores y acercarse a una de las señas de identidad de Galicia.

En este contexto, la presencia de Galicia Calidade refuerza el vínculo entre deporte, turismo y producto, y permite trasladar esa apuesta por la calidad a los jugadores y acompañantes que participan en el circuito.

Productores en el circuito. / Cedida a LNE

El proyecto se ha consolidado así como una plataforma de promoción del territorio y de la gastronomía local, integrando propuestas vinculadas a la iniciativa «A Paisaxe que Sabe», impulsada por la Deputación da Coruña, junto a otros productos de proximidad que refuerzan la identidad del circuito como proyecto de turismo deportivo sostenible.

Asturias toma el relevo tras el verano

La prueba de La Barganiza tendrá un significado especial al ser la primera cita del circuito después de las semanas de verano. El campo asturiano marcará así el inicio del último tramo de una temporada que afronta ahora sus jornadas decisivas.

Tras su paso por Siero, el circuito viajará a Portugal. El 12 de septiembre, Vidago Palace Golf Course, en la localidad portuguesa de Vidago, acogerá una de las pruebas internacionales de esta edición, inicialmente prevista para el 4 de julio y aplazada debido a las altas temperaturas.

Puesto de Turismo de A Coruña en el torneo. / Cedida a LNE

La cita permitirá recuperar la jornada portuguesa y mantener el carácter transfronterizo de un circuito que vuelve a unir tres territorios con una importante tradición turística y gastronómica: Galicia, Asturias y Portugal.

El 26 de septiembre, el Real Aeroclub de Santiago, en Ames (A Coruña), será el escenario de la Gran Final. Allí se reunirán los jugadores que hayan logrado su clasificación a lo largo de la temporada para disputar la última prueba y decidir los ganadores de esta sexta edición.

Un momento del torneo. / Cedida a LNE

La competición dará paso a los actos de cierre, que pondrán el broche final al circuito en Santiago de Compostela. La celebración reunirá a jugadores, colaboradores y representantes vinculados al proyecto en torno a la entrega de premios y una cena de clausura, completando una edición en la que el deporte vuelve a ser el punto de partida para descubrir y compartir los atractivos de los territorios participantes.