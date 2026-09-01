El choque por las concentraciones de apoyo a Ceuta se traslada a la Junta: de un uso "partidista" a una "obligación moral"

La división política que la crisis migratoria de Ceuta ha provocado a nivel nacional se ha trasladado también a Asturias. La convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha provocado una brecha en el municipalismo asturiano, que ha quedado constatada este martes entre los grupos parlamentarios. Mientras la derecha no solo defiende la necesidad de salir a las calles para mostrar apoyo a los ceutíes, en la izquierda cargan contra unas protestas que consideran partidistas y alertaron del riesgo de alimentar discursos de odio, racismo y miedo.

Los socialistas asturianos mantienen el mismo mensaje lanzado desde Ferraz. Dolores Carcedo reclamó afrontar una situación “grave” y “muy delicada” desde la “responsabilidad política e institucional”, evitando fomentar “discursos de odio, de racismo, de miedo y de inseguridad”. “Deberíamos actuar con mayor responsabilidad todos, sobre todo las personas que tenemos cargos públicos”, defendió, antes de rechazar un uso “partidista” de Ceuta porque “no aporta nada más que complicar todavía más la situación”.

En el punto totalmente opuesto se ubica el Partido Popular. El diputado Luis Venta pidió a los asturianos que acudan mañana a las ocho de la tarde ante los ayuntamientos porque, dijo, existe una “obligación moral”. El popular calificó de “infame” la posición del PSOE, buscando “recovecos para no apoyar la situación”, a pesar de que, defendió, “aquí no convoca ningún partido, sino la mayoría de españoles que quieren solucionar el problema de los ceutíes”.

Por su parte, Carolina López (Vox) calificó la situación de Ceuta de “insostenible”, proclamó que “Ceuta es España y España se tiene que defender” y acusó a Adrián Barbón de actuar como un “simple florero de Sánchez”. La portavoz sostuvo, además, que las contramanifestaciones pretenden “crear miedo” para impedir que los ciudadanos salgan a defender España. “¿Ahora resulta que un español no puede defender España? ¿A dónde piensa llevarnos Sánchez y sus floreros?”, se preguntó, tras confirmar que su partido sí respaldará la convocatoria de la FEMP.

El diputado de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, acusó a PP y Vox de una “tremenda hipocresía” por reclamar solidaridad con la ciudad autónoma mientras rechazan que Asturias participe en el reparto de los menores que se encuentran allí. “La solidaridad con Ceuta y con la sociedad ceutí no se demuestra manifestándose al lado de un ayuntamiento”, defendió, sino “compartiendo los esfuerzos”. Convocatoria, confirmó, acudirá a las movilizaciones contra la xenofobia y el racismo.

Gijón será el punto más delicado. El Ayuntamiento, liderado por la coalición del Foro y el Partido Popular, ya habría comunicado a la Delegación del Gobierno su adhesión a la concentración de la FEMP, mientras que la contra movilización impulsada por colectivos alternativos de la izquierda podría cambiar de ubicación para evitar que ambas coincidan. Esa división la representaron los diputados Adrián Pumares y Covadonga Tomé. El primero se concentrará frente al Ayuntamiento acompañado de la alcaldesa, Carmen Moriyón; por su parte, Tomé hará lo propio, pero en la convocatoria contra el racismo y la xenofobia.

“Echo de menos tener aquí a socialistas con altura de miras como hay en otras zonas de España, donde hay alcaldes que han dicho que se van a adherir”, afirmó Pumares, tras exigir “una respuesta y una solución a ese ataque territorial a España”. La diputada mostró, por el contrario, “toda la solidaridad con el pueblo de Ceuta, pero también con todas las personas que están viviendo una situación absolutamente dramática”.