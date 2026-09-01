El Corte Inglés celebra el Día de Asturias con una ilustración exclusiva de Cecilia Díaz

El Corte Inglés presenta una ilustración original creada por la artista asturiana Cecilia Díaz para celebrar el Día de Asturias. Esta colaboración se enmarca en la iniciativa de la compañía para felicitar las fiestas locales de distintos territorios de la mano de artistas vinculados a cada comunidad, reforzando así su compromiso con la cultura, la creatividad y el talento local.

A través de una mirada contemporánea y profundamente conectada con la cultura popular asturiana, Cecilia Díaz reinterpreta la Danza Prima, una de las manifestaciones culturales más representativas de la comunidad. La ilustración transforma este baile tradicional en una imagen de encuentro, identidad y transmisión cultural entre generaciones.

«Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en un festivo en Asturias es la danza. Cada zona tiene su baile típico, pero hay uno que se conoce por todo el territorio: la Danza Prima. Me gusta mucho la idea de una forma de cultura y diversión que no tiene más dueño que la gente que participa en ella y eso es lo que quise representar», explica la artista.

La escena muestra a personas de todas las edades participando en un baile colectivo en un "prao", reflejando una Asturias diversa y acogedora en sus tradiciones. Personas ataviadas con el traje tradicional asturiano conviven con adultos y niños que aprenden y participan de esta manifestación cultural, poniendo en valor una tradición que sigue viva gracias a quienes la practican y transmiten.

El color ocupa también un papel protagonista en la obra. Inspirada en las romerías asturianas y en los momentos finales de una tarde de verano, la artista utiliza una paleta de tonos alegres y cálidos que evocan la celebración compartida, la puesta de sol y el ambiente festivo que acompaña habitualmente a la Danza Prima.

La ilustradora Cecilia Díaz con la tote bag conmemorativa por el Día de Asturias / El Corte Inglés

Para desarrollar la composición, Cecilia Díaz investigó referencias históricas de esta tradición y encontró inspiración en bocetos y una pintura sobre la Danza Prima realizada en 1945 por el pintor gijonés Nicanor Piñole. El movimiento circular característico del baile, que se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj, y el reconocible gesto de los participantes unidos por los meñiques se convierten en elementos centrales de la ilustración.

La obra incluye además algunos guiños personales de la artista. Entre ellos destaca la presencia de una mujer vestida con una falda amarilla, un homenaje al primer traje asturiano que tuvo Cecilia Díaz, confeccionado por su madre, y que la ilustradora incorpora habitualmente a sus representaciones de la indumentaria tradicional.

Para la artista, esta ilustración es un homenaje a la identidad y a la cultura que nos unen, una celebración de nuestras raíces a través de la música, el movimiento y la alegría de vivir. Una esencia que Cecilia Díaz resume con sencillez y contundencia en pocas palabras: “Identidad, cultura y ¡viva el baile!”.

Campaña Día de Asturias, tote bag conmemorativa

Como parte de la celebración, El Corte Inglés lanzará una tote bag conmemorativa que reproduce la ilustración creada por Cecilia Díaz para el Día de Asturias La pieza traslada el universo visual de la artista a un objeto de uso cotidiano, acercando esta propuesta creativa al público. Estará disponible en los departamentos de Cultura y Ocio de El Corte Inglés de Oviedo, Gijón y Avilés.

Además, la campaña se completará mediante una acción de presencia en distintos soportes con difusión en medios exteriores, prensa, radio, canales digitales, redes sociales y los centros de la compañía en Asturias.

Cecilia Díaz, una mirada contemporánea de tradición asturiana

Nacida en Asturias, Cecilia Díaz, está formada en diseño gráfico e ilustración en España y Portugal. Su experiencia en diseño e ilustración se aplica a diferentes áreas: editorial, branding y publicidad. Desde 2022 trabaja como freelance, enfocada en proyectos con mayor afinidad personal, combinando técnicas digitales y analógicas.

El Corte Inglés y su compromiso con la cultura local

Con esta acción, El Corte Inglés continúa desarrollando su iniciativa de apoyo a las fiestas locales y a los creadores vinculados a cada comunidad, un proyecto que busca celebrar los hitos culturales más relevantes del territorio a través de lenguajes visuales contemporáneos.

Tras colaborar con artistas en festividades como el Día de Galicia, las Fallas, Feria de Abril, Feria de Málaga, El Pilar, San Fermín, Semana Grande de Santander, o los Carnavales de Canarias, entre otras celebraciones, la compañía refuerza en Asturias su vinculación con la cultura local a través de una creadora ligada al territorio, a sus tradiciones y a sus expresiones culturales contemporáneas.

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Esta ilustración para el Día de Asturias no solo felicita una conmemoración, sino que celebra la identidad asturiana desde el arte, la mirada personal y el talento local.