Ni Covadonga ni Pelayo: los nombres que más se han puesto a los niños y niñas en Asturias en los últimos cinco años
Nombres muy comunes encabezan el ranking de los más frecuentes entre los niños y niñas nacidos en Asturias entre 2020 y 2025
Ni Covadonga ni Pelayo. Los nombres tradicionalmente vinculados a Asturias no son los que más se han elegido para los recién nacidos en el Principado, según los últimos datos del INE, recogidos por SADEI en el periodo comprendido entre 2020 y 2025. Martín y Sofía se sitúan al frente de las preferencias de las familias asturianas.
Entre los niños nacidos entre 2020 y 2025, Martín ocupa la primera posición, con 302 bebés. Le siguen muy de cerca Mateo, con 290, y Lucas, con 243. El 'top 10' masculino lo completan Hugo (213), Leo (205), Daniel (170), Enzo (166), Manuel (163), Marco (148) y Nicolás (137).
En el caso de las niñas, Sofía es el nombre más elegido, con 215 nacimientos. Lucía ocupa el segundo puesto, con 203, mientras que Martina, con 199, completa el podio. Por detrás aparecen Valeria (197), Julia (167), Daniela (155), Olivia (143), Lara (127), Noa (127) y Sara (120).
Martín gana entre los niños y Sofía, entre las niñas
Los datos muestran además que los nombres más populares presentan una clara ventaja respecto al resto. Martín concentra el 31,15% de los nombres entre los niños incluidos en el listado, mientras que Sofía alcanza el 23,10% entre las niñas.
Aunque Pelayo y Covadonga, dos nombres estrechamente asociados a la historia y la identidad asturianas, siguen formando parte del imaginario colectivo del Principado, ninguno aparece entre los diez nombres más escogidos para los bebés nacidos en este periodo.
El listado refleja así una tendencia hacia nombres clásicos y extendidos en el conjunto de España, con Martín, Mateo, Lucas, Hugo o Leo entre los favoritos para los niños, y Sofía, Lucía, Martina, Valeria o Julia entre las niñas.
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