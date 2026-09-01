El Gobierno resalta la "experiencia probada" de Monroy, más allá de su currículo
Peláez respalda la idoneidad de la nueva consejera de Derechos Sociales para el cargo: "Cuando entramos a valorar solo sobre el papel, obviamos la capacidad de las personas"
El Gobierno asturiano salió este lunes en defensa del nombramiento de Nerea Monroy como consejera de Derechos Sociales, después de que en distintos ámbitos se cuestionase su currículo, su prolongada trayectora profesional en UGT y la ausencia de formación específica relacionada con el área que ahora deberá gestionar a partir de ahora.
Preguntado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, recordó que la designación para el cargo corresponde directamente al presidente del Principado, aunque expresó su respaldo a la decisión.
"Yo personalmente respaldo la decisión del presidente y me parece todo un acierto", afirmó. El portavoz apeló especialmente a la "experiencia acumulada" por Monroy durante los últimos tres años al frente del ERA, etapa en la que, aseguró, ha podido conocer directamente su forma de trabajar.
A su juicio, la nueva consejera reúne "todas las características" necesarias para asumir una de las áreas más complejas del Ejecutivo. Destacó especialmente su "capacidad de diálogo", combinada con "firmeza en las decisiones", dos cualidades que, según sostuvo, pueden convertirla en "una excelente consejera de Derechos Sociales".
El portavoz rechazó además que la idoneidad para el puesto pueda medirse únicamente por la formación académica o por el currículo formal. "Cuando entramos a valorar los currículums sobre el papel, obviamos la capacidad de las personas", señaló.
Nerea Monroy, sin titulación universitaria, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito sindical. Con solo 19 años se incorporó a la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT como agente sindical y en 2006 fue elegida secretaria de MCA-UTG Asturias como responsable del sector de la madera. En 2009, pasó a desempeñar la responsabilidad en el sector de la construcción y, a su vez, formó parte de la Junta Rectora de la Fundación Laboral de la Construcción. De 2013 a 2016 fue vicesecretaria de Política Sectorial, Negociación Colectiva y Salud Laboral de MCA-UGT Asturias y en ese último año ocupó la vicesecretaria general de Recursos y Empleo del sindicato. En 2022 pasó a ser la vicesecretaria general de Política Institucional y Recursos de UGT Asturias. Ocupó la gerencia del ERA desde 2023.
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