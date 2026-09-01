Indra acuerda con la coreana Hanwha la fabricación de 128 obuses en el Tallerón de Gijón

La multinacional española de defensa Indra ha firmado un acuerdo con la compañía coreana Hanwha que permitirá a la primera fabricar en su nueva planta de El Tallerón, en Gijón, las barcazas de los obuses autopropulsados sobre cadenas basados en el modelo "K-9" de la firma asiática.

El contrato se firmó el pasado 28 de agosto, según documentación remitida por Hanwha al regulador coreano del mercado de valores. Según recogieron medios especializados, Hanwha ha alegado razones de confidencialidad para ha revelar ni el importe del contrato ni el calendario de entrega. Tan solo que cobró un 20% en el momento de la firma del contrato y que percibirá otro 5% antes de que termine el año.

En diciembre de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó a Indra la fabricación de 128 obuses autopropulsados de cadenas por 4.516 millones de euros. Dado que Indra no dispone de modelos propios (desarrollar este tipo de sistemas terrestres lleva varios años), la empresa está explorando alianzas con fabricantes de otros países para poder adoptar sus prototipos.

En este contexto se enmarca el acuerdo con Hanwha. Indra desarrollará el vehículo mediante una unión temporal de empresas (UTE) con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano. El primero presidió Indra hasta el pasado abril, cuando fue sustituido por el catalán Ángel Simón.

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El "K-9 Thunder" de Hanwha está considerado como uno de los tres mejores obuses autopropulsados del mundo. Entró en servicio en 1999 para el Ejército de Corea del Sur, y posteriormente su prototipo ha sido adquirido por países como Turquía, Australia, Egipto o Polonia.