Médicos de las alas de Asturias tratan de organizarse para concentrar la jornada semanal en tres días

Las nuevas posibilidades que se ofrecen a los profesionales sanitarios de Asturias para organizar su horario laboral pueden dar lugar a cambios significativos en el funcionamiento de algunos servicios hospitalarios.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los principales movimientos, aún incipientes, se localizan entre médicos de los tres hospitales de las alas de la región: los de Jarrio (Coaña), Cangas del Narcea y Arriondas.

Los aires de cambio se registran, en particular, en áreas del sistema sanitario que sufren carencias de facultativos. Por este motivo, tanto desde la Consejería de Salud del Principado como desde el Servicio de Salud (Sespa) existe predisposición a impulsar una flexibilización de las condiciones laborales.

35 horas en tres días

La jornada ordinaria de la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa) abarca de 8.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes. La idea que predomina en algunos servicios de los centros sanitarios comarcales consiste en ampliar el horario diario, de manera que las 35 horas semanales queden concentradas en tres días. Este régimen de jornada ya está parcialmente vigente, desde hace años, en el Hospital de Cangas del Narcea. Lo previsible es que se haga extensivo a los otros dos hospitales de las alas, los de Jarrio y Arriondas.

Las nuevas opciones aparecen recogidas en el primer borrador de la denominada “Ley de Ordenación y Gestión Estratégica del Personal Estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias”, presentado recientemente a las organizaciones sindicales. Con el fin de incentivar a los médicos a trabajar en las zonas de difícil cobertura, además de otros estímulos se les darán “días adicionales de descanso o libre disposición” y la posibilidad de “flexibilización y concentración de la jornada laboral”, señala el documento.

Estas nuevas opciones organizativas figuran también en un proyecto de puestos de difícil cobertura que está siendo examinado con lupa, y hasta ahora retenido, por la Dirección General de Empleo Público, debido al alto coste que puede implicar. Al ser incluidas en el documento antes citado, estas nuevas disposiciones podrían llegar a adquirir rango de ley.

Autodeterminación organizativa

Precisamente con relación a estas reticencias de instancias ajenas a la Consejería de Salud, el borrador de la Ley de Ordenación proclama una cierta “autodeterminación” del sector sanitario en la negociación de sus propias condiciones. El artículo 106 indica que la Mesa Sectorial de Sanidad “ejercerá sus funciones con autonomía respecto de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos del Principado de Asturias en todas aquellas materias que afecten al régimen jurídico, condiciones de trabajo y organización del personal estatutario”.

De otro lado, la norma señala que, "cuando las necesidades asistenciales así lo aconsejen", los profesionales podrán ser asignados a "dos o más áreas sanitarias". “El tiempo invertido en desplazamientos entre centros tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo”, apunta el borrador de la norma.

Estos modelos alternativos sólo pueden implantarse si, además del consenso de los profesionales, la Administración sanitaria les da luz verde porque considera que son compatibles con dar respuesta a las demandas de los pacientes.

Trabajo a turnos

Ante estas opciones de reorganizar el horario de trabajo, otra posibilidad que se abre paso es la del trabajo a turnos. Esta alternativa está siendo barajada en algunos servicios que no realizan guardias, caso de dermatología. La normativa vigente (que no se considera modificable, al menos a corto plazo) estipula que el trabajo a turnos es incompatible con cobrar por la realización de guardias. De ahí que el modelo de turnos sólo se sea contemplado en especialidades médicas que no cubran guardias.

La opción de acumular horas en una misma jornada de trabajo choca de manera frontal con una de las principales reivindicaciones de los últimos meses de los médicos de todo el país, abanderada en Asturias por el nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), que se centran en evitar las guardias de 17 horas y, más en general, limitar a lo imprescindible las jornadas de trabajo de larga duración.

Según José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), las jornadas prolongadas están “llamadas a desaparecer” porque así lo precisan “la conciliación y la salud laboral de los facultativos”. Sin embargo, puntualizó Vidal, tal cosa sucederá “cuando se hayan ajustado suficientemente las plantillas y se hayan repartido equitativamente las cargas laborales”.

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Con todo, el máximo responsable del SIMPA sostiene que, a la luz de lo que está ocurriendo en los hospitales de la periferia de Asturias, “es posible que las jornadas largas no desaparezcan a la vez en todos los centros asistenciales”.