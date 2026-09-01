El sacerdote lenense Reinerio Rodríguez, nuevo responsable económico de la Diócesis de Oviedo

El sacerdote lenense Reinerio Rodríguez Fernández, hasta ahora vicario episcopal de Avilés-Occidente, es el nuevo responsable económico de la Diócesis de Oviedo. Este nombramiento, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 8 de julio, se ha hecho público este martes y se hará efectivo a partir del próximo 2 de diciembre. Reinerio Rodríguez, quien continúa como párroco de Santo Tomás de Cantorbery, en Avilés, sustituye como Ecónomo diocesano a Antonio Nistal Hernández.

Por su parte, el sierense Andrés Fernández Díaz, quien ahora toma posesión como párroco de Piedras Blancas, ha sido designado vicario episcopal de Avilés-Occidente en sustitución de Reinerio Rodríguez.

Estos dos nombramientos realizados por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, completan los 39 cambios de párrocos, vicarios parroquiales y otros cargos anunciados el pasado 8 de julio. En la mañana de este martes ha tenido lugar, en el Palacio episcopal, la entrega de todos los nombramientos para el curso 2026-2027 que ahora comienza.

Entrega de los nombramientos a los párrocos y diáconos que cambian de destino. / LNE

Nombramientos

Reinerio Rodríguez Fernández nació en Pola de Lena, en 1975, y fue ordenado sacerdote en el año 2002. Su primer destino lo llevó, como diácono adscrito, a San Martín de Moreda. Una vez ordenado presbítero, fue vicario parroquial en Santa María Magdalena, de Cangas del Narcea, hasta el año 2013, un periodo en el que se encargó también de la atención pastoral de numerosas parroquias de la zona. Desde ese año, es párroco de Santo Tomás de Cantorbery, en Avilés.

Andrés Fernández Díaz (Pola de Siero,1973) fue ordenado sacerdote en el año 1999. Comenzó como vicario parroquial de San Martín de Sotrondio. Su labor pastoral ha transcurrido en parroquias de Pravia, Carbayín, Lastres y Oviedo. Es licenciado en Derecho Canónico y Vicario Judicial Adjunto desde 2017. Su último destino ha sido la unidad pastoral de La Asunción-San Juan XXIII, en Gijón, y en estos días se traslada a Piedras Blancas.

"Peregrinos, no turistas”

En el acto de entrega de nombramientos de esta mañana, el Arzobispo recordó a los presbíteros y diáconos que cambian de destino que «este acto de los nombramientos es importante porque Dios escribe su historia en nuestra biografía personal».

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«Tenemos diferentes edades –ha dicho Jesús Sanz a los asistentes–, son distintos los escenarios de nuestra circunstancia y nuestra vida ministerial y nuestra andadura va cubriendo las etapas a las que la Providencia nos envía y nos confía dentro de la Iglesia del Señor”, ha señalado el Arzobispo. “Somos peregrinos de la voluntad de Dios y no turistas de nuestros intereses o de nuestros caprichos”, ha apostillado el máximo responsable de la Iglesia en Asturias.