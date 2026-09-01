Los sindicatos reclaman a la nueva consejera de Derechos Sociales del Principado "diálogo" para abordar desafíos "inaplazables"

La nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, asume una cartera complicada dentro del Principado. Quedó claro en su toma de posesión: deberá cumplir con el compromiso de reducir la tramitación de la Dependencia hasta 180 días, ampliar las plazas geriátricas de la red que dirigía hasta hace solo unos días y desarrollar normativas que actualmente se encuentran en tramitación en la Junta. Sin olvidar la mejora de los derechos laborales del sector, una cuestión en la que tendrá enfrente a las organizaciones sindicales, quienes reciben su nombramiento con muchas peticiones, pero "con optimismo respecto a que este relevo suponga un avance en las mejoras laborales que el sector de los cuidados necesita con urgencia".

El Comité de Empresa de la Consejería se muestra "expectante" ante el nombramiento de Monroy, aunque avisa que su ascenso debe servir de oportunidad para abordar los grandes retos "inaplazables" que existen dentro del área. En primer lugar, demandan un "aumento real de las plantillas", adecuando los ratios de personal a las necesidades reales de los usuarios. "La falta de personal actual compromete tanto la salud de los profesionales como la calidad del servicio", afirman.

El segundo punto son las mejoras retributivas y el reconocimiento de los complementos, un paso que, dicen, es "imprescindible para reconocer la penosidad del trabajo y hacer atractivas las plazas públicas".

El comité también reclama la adecuar las condiciones de los centros de menores. "Es urgente acometer inversiones en las infraestructuras y equipamientos de los centros de menores y las residencias para personas con dependencia, garantizando entornos seguros y dignos para trabajadores y residentes", dicen.

Por último, abogan por agilizar las sustituciones con un sistema "ágil" que permita cubrir las ausencias desde el primer día para evitar que el resto de la plantilla "asuma triples cargas de trabajo", lo que provoca "sobrecarga física y mental" en los trabajadores.

"Son muchos los retos y los frentes abiertos en la Consejería de Derechos Sociales. Máxime ahora, que, por ejemplo, la financiación procedente del Estado para la Dependencia se ve incrementada", apunta Ana María Rodríguez, responsable de Política Institucional de CCOO de Asturias. La sindicalista no entra a valorar los nombramientos de una Consejería, pero sí exige "que cumpla aquello que garantiza uno de los pilares del Estado de Bienestar". "Confiamos y deseamos en que la nueva Consejera se abra a escuchar, tal y como ha sido hasta ahora, las reivindicaciones y peticiones que hemos hecho y seguiremos haciendo desde el sindicato. Era y debe ser conocedora debido a su trayectoria de todo lo que desde el mundo sindical podemos aportar", afirma.

Entre los retos, prioriza reducir el actual plazo de valoración de la Dependencia y cumplir los 180 días para la valoración de la misma, lo que supondría "sortear el cuello de botella para aquellas personas que, por un lado, están a la espera de una valoración, o se les vea reconocida la prestación de la misma. Asimismo, piden "la mejora de los servicios profesionales, el fin de las listas de espera y unas condiciones dignas en el sector".

Desde UGT Asturias, por su parte, desean a la nueva consejera "el mayor de los aciertos en esta nueva responsabilidad" y muestras "todo el apoyo" a Marta del Arco, a quien desean "una pronta recuperación y una mejoría de su estado de salud".