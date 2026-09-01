"La situación es insoportable”: los usuarios exigen cambios ante el caos de los trenes de Asturias
Asturias al Tren propone modificar las paradas en seis apeaderos de la C4 para reducir la presión sobre la infraestructura, mejorar la puntualidad y evitar nuevas supresiones
Los usuarios de los trenes reclaman a Renfe medidas para solucionar los problemas que rodean a la red de Cercanías de Asturias, especialmente en las líneas de ancho métrico —la antigua Feve—, lastradas por las constantes incidencias derivadas de la falta de trenes y de las averías en las infraestructuras.
La red atraviesa problemas "sistémicos", según los trabajadores ferroviarios, que se han intensificado en los últimos días y que están provocando cancelaciones y alteraciones en el servicio.
Este lunes, hasta primera hora de la tarde, se habían registrado 24 supresiones de servicios, la mayoría de ellas motivadas por «reajustes del servicio», según la información facilitada por Renfe. Una situación que ha vuelto a generar malestar entre los usuarios. "No podemos seguir con los servicios ferroviarios del ancho métrico fallando constantemente. La situación es insoportable y requiere medidas ya", explica la asociación de usuarios Asturias al Tren.
La mayoría de las incidencias se están produciendo en la línea C4, que conecta Cudillero y Gijón, y es precisamente sobre este corredor sobre el que Asturias al Tren plantea actuar. La asociación propone reducir los tiempos de viaje mediante la modificación del régimen de paradas en seis apeaderos: Centro de Transportes, Abolo, Zanzabornín, Cristalería, Vegarrozadas y Santiago del Monte.
"Si se quieren conservar todos los apeaderos sin cerrar ninguno, entonces el servicio de Cercanías debería acabar en Pravia y no en Cudillero. Este corredor ferroviario es el que más paradas tiene de todas las líneas de ancho métrico, con 32, y es imposible que cumpla el horario, yendo todo el trazado por vía única", indican desde Asturias al Tren.
La reforma de la malla horaria, que incluiría la supresión de apeaderos en algunas frecuencias, es un compromisom de Renfe pendiente de cumplir. La asociación admite que su propuesta puede generar rechazo entre parte de los usuarios, pero defiende que es una solución más realista que mantener unos horarios que, a su juicio, no se están cumpliendo. "Somos conscientes de que dicha reforma de malla horaria no suena muy opopular, pero sí realista frente a una malla horaria actual totalmente fantasma que no cumple como servicio público. El Gobierno de Asturias, Adif y Renfe deben ponerse las pilas", reclama la asociación.
Un debate pendiente en la Junta
El estado de las cercanías de Asturias está siendo también asunto de debate político. El Gobierno regional de Adrián Barbón (PSOE e IU) pretende asumir la gestión del servicio, actualmente en manos del Estado, aunque primero quiere que se cumpla el plan inversor de las cercanías. Parte de la oposición al Ejecutivo autonómico apoya una negociación con el Gobierno central que acabe en una transferencia de las competencias, tal y como aseguraron Álvaro Queipo, líder del PP, y Adrián Pumares, portavoz de Foro. Ambos grupos políticos llevaron a la Junta General una Proposición no de Ley en la que recogen una estrategia ferroviaria para Asturias. En ella, le reclaman al Principado un plan trazado, programas de inversión detallados, mejoras en los tiempos de viaje, una dotación específica en los presupuestos autonómicos y estudiar el acceso ferroviario al aeropuerto, entre otras medidas. Esa PNL está pendiente de debate y votación en la Junta.
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