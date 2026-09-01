Susto en Bulnes por el desprendimiento de una roca
A pesar del tamaño de la piedra no hubo que lamentar heridos, aunque el suceso provocó un gran dispositivo de emergencias
Una gran piedra se desprendió este martes desde Peña Maín y cayó al río Bulnes, a la altura de la zona de Palombar, en la canal del Texu, el conocido acceso que comunica Poncebos con Bulnes, en Cabrales. El desprendimiento no causó heridos, aunque obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencia ante la posibilidad de que hubiera personas afectadas en una zona muy transitada por senderistas.
Hasta el lugar se desplazaron Bomberos, efectivos del Seprona y de la Guardia Civil de Cangas de Onís, operarios del Parque Nacional de los Picos de Europa y un helicóptero. Tras revisar la zona y comprobar el alcance del desprendimiento, se confirmó que no había que lamentar daños personales. La caída de la roca provocó, no obstante, una importante movilización de medios en uno de los accesos más frecuentados a Bulnes.
El pasado mes de junio, una mujer que subía de Poncebos a Bulnes con otras cinco personas, resultó herida en una pierna debido a un desprendimiento de roca en el mismo canal.
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