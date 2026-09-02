Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 2 de septiembre de 2026

Oviedo

Visitas a la Catedral de Oviedo

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, con 20 personas en cada turno, tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Gijón

Muestra de Cine Lésbico en la Escuela de Comercio

La quinta edición de la Muestra de Cine Lésbico sigue hoy en la antigua Escuela de Comercio. A las 18.00 horas se podrá ver en versión original con subtítulos en castellano «Love me tender», de Anna Cazenave, (Francia, 2025). Con entrada libre hasta completar aforo, se ofrecen títulos que hacen hincapié en la realidad y libertad sexual de las mujeres en cuanto a su género. Cada sesión irá acompañada de encuentros abiertos con el público.

Asturies en guerra, charla coloquio en el Antiguo Instituto

En el Centro de Cultura Antiguo Instituto hoy tendrán lugar unas jornadas culturales que llevan por título «Asturies en guerra-90 años». Organizadas y moderadas por Sergio Montero Fernández, será un debate entre los investigadores Luis Miguel Cuervo, autor de «Gijón 1936, diario de una revolución», y Marcelo Laruelo, autor de «Cervera a la vista». Darán comienzo a las 19.00 horas.

Oktoberfest en El Bibio

El Oktoberfest Gijón 2026 ocupa, hasta el 6 de septiembre, la plaza de toros de El Bibio con 13 casetas y amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añade también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. De domingo a jueves la apertura será de 19.00 a 00.00 horas, y los viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas.

Exposición sobre el Románico gijonés en el Antiguo Instituto

La exposición «Iglesias de Fábrica Románica en Gijón» puede verse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). Se podrá ver del hasta el 8 de septiembre de 2026, de lunes a viernes: de 9.00 a 21.00 horas, los sábados: de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas y los domingos y festivos de apertura: 12.00 a 14.00 horas. La muestra ofrece información gráfica y descripción de doce de las iglesias que conservan restos románicos de finales del siglo XII-siglo XIII del concejo de Gijón: portadas, arcos de triunfo, ábsides, canecillos y otros elementos.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

«Instantes encontrados» es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. «Instantes encontrados» es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Exposición de ilustración en el Colegio de Arquitectos

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias presenta en la sede del Colegio de Arquitectos (calle Recoletas 4, Cimavilla) la exposición colectiva de ilustración «La vida en movimientu». La exposición está comisariada por María Guija y Pedro Fano y cuenta con la aportación de 55 ilustradores que interpretan su concepto de cambio y movimiento. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

En barco por la ría de Avilés

El pantalán de la Marina de Avilés ofrece salidas en barco por la ría, con recorrido de dos horas y visita al Espacio Portus. Hay viajes a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El precio es de 12 euros.

Música de cámara

El Palacio de Camposagrado acoge a las 20.00 horas la tercera jornada del Festival Internacional de Música de Cámara «AvilÉsMúsica», con obras de Mozart y Shostakovich. La entrada individual cuesta 16 euros.

Caminar en Avilés

El programa gratuito «Camina» ofrece paseos saludables para mayores de 55 años, con salida desde Quirinal, Versalles, Villalegre y Valliniello. La actividad se desarrolla de 10.00 a 11.30 horas, con inscripción en el punto de salida.

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés muestra «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, acoge «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Exposición «Memoria

de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

Charla en Sama del bioquímico Javier Abel Menéndez

La Casa de Cultura de Sama acoge hoy, a las 19.30 horas, la charla «Del mito de la eterna juventud a la medicina del envejecimiento», a cargo del bioquímico Javier Abel Menéndez, que el pasado año recibió el premio «Langreanos en el Mundo». El acto se enmarca, precisamente, en la programación de actividades del encuentro anual de la entidad,

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Mercadillo en Cabañaquinta

Los miércoles se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Cabañaquinta, en el concejo de Aller. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la plaza del Ganado desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Mercadillo en El Entrego

Hoy hay mercado callejero en El Entrego, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio. Los puestos se montan en la calle Albéniz durante la franja matinal, aproximadamente de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen pueden recorrer medio centenar de stands ambulantes.

Centro

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes. Entrada gratuita.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercado en Villaviciosa

Los miércoles, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Villaviciosa. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado junto al parque del Pelambre en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán recorrer aproximadamente 40 puestos en los que se ofertará una variada selección de productos que incluye ropa, calzado y artículos para el hogar, entre otros.

Oriente

Exposición «Mi mundo entre texturas» de Conde_N_Arte en Colunga

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga se podrá visitar la muestra «Mi mundo entre texturas», firmada bajo el nombre Conde_N_Arte. Impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la exhibición pictórica estará disponible hasta el próximo 9 de septiembre. Los asistentes podrán visitarla de lunes a viernes, en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.

Muestra «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Arte rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

«50 años de carteles de Puerto de Vega»

La Casa de Cultura de Puerto de Vega ya acoge, hasta el próximo 6 de septiembre, la exposición «50 años de carteles de Puerto de Vega». La muestra, abierta diariamente de 20:00 a 22:00 horas, exhibe la excelente colección de Manuel R. Fernández Méndez. El gran atractivo de esta cita es su carácter dinámico: cada jornada se exponen carteles diferentes y a las 21:00 horas se ofrece una breve explicación sobre las obras del día. Una crónica visual imprescindible del último medio siglo de la localidad.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada general es de 5 euros.

Mercado en Luarca

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Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.