Alejandro Vega y óscar Pérez desoyen a la FSA y Ángel García, de Siero, evita vetar la protesta: “Que vaya quien quiera”

La división política que la crisis migratoria de Ceuta ha provocado a nivel nacional se ha trasladado también a Asturias. Las concentraciones convocadas este miércoles frente a todos los ayuntamientos, a las 20.00 horas, como apoyo a la ciudad ceutí han provocado discrepancias notables no solo entre la izquierda y la derecha, sino dentro del propio socialismo asturiano. Mientras la Federación Socialista Asturiana (FSA) rechaza por completo sumarse a una iniciativa que considera "partidista" –la convocatoria inicial parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), liderada por la popular María José García-Pelayo– municipios con gobierno socialista, como Villaviciosa y Valdés se han desmarcado de esta posición.

Lo hacen, eso sí, de maneras completamente distintas. El Ayuntamiento de Alejandro Vega ha decidido desoír por completo las órdenes de Ferraz y se ha adherido a la concentración convocada por la FFEMP, mientras que el Gobierno de Óscar Pérez ha buscado una alternativa. El municipio valdesano ha apostado por lanzar su propia concentración, desligándose del llamamiento estatal, pero aprovechando su tirón.

"Nos desligamos de la iniciativa de la FEMP porque, aunque en un primer momento nos pareció buena idea, creemos que tiene un fondo partidista y no estamos de acuerdo con las convocatorias unilaterales", explica Pérez. A su juicio, la propuesta estatal no entra en el fondo de la cuestión, que pasa por defender la soberanía española, así como los derechos humanos y de la infancia. No obstante, aprovechando la "hipermovilización" que habrá este miércoles, ha decidido convocar una concentración alternativa con "una visión más inclusiva" que permita a todos los ciudadanos de su concejo unirse sin importar su ideología.

Aunque existe la "instrucción" por parte de la dirección socialista de no participar en la convocatoria de la FEMP, Pérez defiende que la concentración institucional lanzada por Valdés no tiene nada que ver y no se contradice con la postura defendida por la FSA. "Esto es un acto simbólico, ni arregla ni mitiga, pero es una forma de mostrar nuestro apoyo a una ciudad que está en una situación extrema".

En este sentido, reclama "gestión, recursos y fondos públicos" "una situación extremadamente compleja" como la de Ceuta, la cual requiere "soluciones muy bien trabajadas y de consenso entre los grandes partidos".

Por su parte, en el ayuntamiento maliayés, encabezado por Alejandro Vega, se ha limitado a trasladar a sus vecinos la convocatoria de la FEMP para "todos los que quieran participar". En el escrito hecho público en sus redes sociales, muestran todo su "cariño, reconocimiento y apoyo" a Ceuta, además de expresar su deseo de que la ciudad autónoma continúe siendo "ejemplo de convivencia, unidad y confianza en el futuro". "Estamos con vosotros", sentencian.

Por su parte, el alcalde de Siero, el también socialista Ángel García "Cepi", muestra "todo el apoyo al pueblo ceutí, a su gobierno y al de España", pero no ha lanzado una convocatoria específica desde el Consistorio al entender que no le corresponde. "Ha convocado la FEMP y la plaza del Ayuntamiento está disponible para que vaya quien quiera, no hace falta que el Alcalde llame a acudir ni que autorice nada", detalla el regidor sierense, quien, en todo caso, sostiene que "lo verdaderamente importante es que se solucione la situación de Ceuta".

La Federación Socialista Asturiana (FSA) rechaza la convocatoria de la FEMP al considerarla "partidista" y que "no se ajusta" al respeto institucional que defienden. "Hace tiempo que se está generando miedo en la sociedad, y no hay que vilipendiar ni estigmatizar a quien tiene miedo. Es una emoción humana y hay que comprenderla, hay que escuchar a quienes tienen miedo. El problema está en quienes construyen su proyecto político basándose en ese miedo, porque eso genera odio, y una sociedad basada en el odio es una sociedad quebrada", afirmó ayer el secretario general del partido y presidente del Principado, Adrián Barbón, ayer durante su discurso en la inauguración de la escuela de verano de UGT de Asturias. Esto no quita, dijo, que haya que "empatizar con los ceutíes", que son "tan españoles como nosotros". "Lo sucedido el 31 de julio fue una agresión de Marruecos a nuestra integridad nacional. Lo más útil ahora es dotar los ceutíes de todos los recursos económicos posibles para que retorne la normalidad", afirmó.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, criticó asimismo el "cinismo" de quienes se oponen a acoger menores migrantes no acompañados mientras convocan manifestaciones en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta.

También se manifestó ayer por la mañana, Dolores Carcedo, portavoz socialista en la Junta, quien reclamó afrontar una situación "grave" y "muy delicada" desde la "responsabilidad política e institucional". En este sentido, rechazó el uso "partidista" de Ceuta porque "no aporta nada más que complicar todavía más la situación".

En el punto totalmente opuesto se ubica el Partido Popular. El diputado Luis Venta pidió a los asturianos que acudan mañana a las ocho de la tarde ante los ayuntamientos porque, dijo, existe una "obligación moral". El popular calificó de "infame" la posición del PSOE, buscando "recovecos para no apoyar la situación", a pesar de que, defendió, "aquí no convoca ningún partido, sino la mayoría de españoles que quieren solucionar el problema de los ceutíes".

Por su parte, Carolina López (Vox) calificó la situación de Ceuta de "insostenible", proclamó que "Ceuta es España y España se tiene que defender" y acusó a Adrián Barbón de actuar como un "simple florero de Sánchez". La portavoz sostuvo, además, que las contramanifestaciones pretenden "crear miedo" para impedir que los ciudadanos salgan a defender España. "¿Ahora resulta que un español no puede defender España? ¿A dónde piensa llevarnos Sánchez y sus floreros?", se preguntó, tras confirmar que su partido sí respaldará la convocatoria de la FEMP.

El diputado de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, acusó a PP y Vox de una "tremenda hipocresía" por reclamar solidaridad con la ciudad autónoma mientras rechazan que Asturias participe en el reparto de los menores que se encuentran allí. "La solidaridad con Ceuta y con la sociedad ceutí no se demuestra manifestándose al lado de un ayuntamiento", defendió, sino "compartiendo los esfuerzos".

Convocatoria, confirmó Vegas, acudirá a las movilizaciones contra la xenofobia y el racismo. Al igual que hará Covadonga Tomé. Por su parte, Adrián Pumares se concentrará frente al Ayuntamiento de Gijón acompañado de la alcaldesa, Carmen Moriyón.

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"Echo de menos tener aquí a socialistas con altura de miras como hay en otras zonas de España, donde hay alcaldes que han dicho que se van a adherir", afirmó Pumares, tras exigir "una respuesta y una solución a ese ataque territorial a España". La diputada mostró, por el contrario, "toda la solidaridad con el pueblo de Ceuta, pero también con todas las personas que están viviendo una situación absolutamente dramática".