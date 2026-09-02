La Asturias de 2030 divide a los partidos: del empleo a los servicios públicos, los grandes retos de la región
El PSOE defiende, en la Escuela de Verano de UGT, el "resurgir" del Principado, mientras PP y Foro exigen cambios profundos en las políticas actuales
IU aboga por más intervención pública y el equipo de Covadonga Tomé, incluso, por frenar la promoción turística
El horizonte de 2030 ha pasado de ser un futuro lejano a estar a la vuelta de la esquina. No vale hablar de lo que debería ser, sino de lo que ya debe comenzar a cambiar. Empleo de calidad, industria, vivienda, servicios públicos, infraestructuras y fiscalidad son algunas de las cuestiones sobre las que ponen el foco los representantes políticos, que este miércoles participaron en la mesa redonda de la Escuela de Verano de UGT.
Mientras el PSOE habla ya del “resurgir” de Asturias, Izquierda Unida demanda más intervención pública y el equipo de Covadonga Tomé aboga, incluso, por poner freno a la promoción turística, PP y Foro reclaman dibujan una imagen más pesimista de la región y reclaman un cambio profundo en las políticas actuales.
La socialista Noelia Macías dibujó, en un debate coordinador por Vicente Montes, jefe de Política de LA NUEVA ESPAÑA, un escenario de más empleo, recuperación demográfica, liderazgo industrial y mejores comunicaciones. “Asturias crece, y crece también en población”, afirmó, convencida de que la región se está consolidando como una “tierra de oportunidades”.
En su intervención, defendió proteger los sectores tradicionales, pero también aprovechar el potencial de la eólica, la construcción naval, la agroalimentación, la innovación y la defensa. A ello sumó el crecimiento turístico y unas comunicaciones que, a su juicio, permiten hablar ya de una Asturias “hiperconectada por tierra, mar y aire”.
El diagnóstico del PP fue totalmente contrario. Agustín Cuervas-Mons enumeró cinco ejes que considera imprescindible reformar para que Asturias sea competitiva en 2030: fiscalidad, Administración, energía, infraestructuras y captación de inversiones. “Tenemos más instrumentos de promoción que nunca, pero yo, sinceramente, no veo mucho resultado”, afirmó.
Por parte de Convocatoria por Asturias-IU, Delia Campomanes, resumió su objetivo para el final de la década en una idea: “Una Asturias donde se trabaje para vivir y para vivir bien”. A partir de ahí situó el empleo de calidad como punto de partida de prácticamente todos los demás retos, aunque también habló de turismo, vivienda y servicios públicos. En definitiva, “una Asturias que mantenga unos servicios públicos de calidad, con una universidad pública fuerte y en la que no se pierdan derechos”, culminó.
Adrián Pumares (Foro) puso el acento en aquellas decisiones que considera que no pueden esperar. Su principal advertencia se dirigió al futuro ferroviario de mercancías y a la ausencia del ancho europeo, que advirtió “lastrará” el futuro de la región, pero también habló del anillo eléctrico, la vivienda y la necesidad de mejorar en servicios tan indispensables como la Dependencia.
Xune Elipe, que acudió representando a Covadonga Tomé, definió la Asturias a la que aspiran con tres adjetivos: “sostenible, equilibrada y segura de sí misma”. Una de sus propuestas más llamativas fue la relativa al turismo, encaminado hacia un modelo “desbocado y masificado”. En este sentido, reclamó una moratoria en la publicidad turística fuera de la comunidad y resumió su propuesta de forma tajante: “Ni un duro más para la promoción turística de Asturias”.
Al finalizar el debate, el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, pidió a los partidos, entre los que no se encontraba Vox, implicación para frenar el avance de la extrema derecha en la región.
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