Cifra récord de muertes por calor en Asturias este verano: 139 fallecidos en los últimos cuatro meses
La mayor concentración de fallecimientos achacados a las altas temperaturas se registró en junio (51) y mayo (36), por encima de julio (33) y agosto (19)
Agencias
Cifra récord de muertes por calor en Asturias en el presente verano. Entre los meses de mayo y agosto, la región registró 139 fallecimientos atribuidos a las altas temperaturas, según los datos que recoge MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y, en última instancia, del Ministerio de Sanidad). Esta cifra es muy superior a las contabilizadas en el mismo periodo de los tres años anteriores: 55 en 2025; 45 en 2024; y 76 en 2023.
Se da la circunstancia de que esos 139 muertos en el Principado en los últimos cuatro meses se concentran principalmente en junio (51) y mayo (36), por encima de julio (33) y agosto (19).
En el conjunto de España, en agosto se han computado 2.149 muertes asociadas a las altas temperaturas, 35 menos que en el mismo mes del año pasado, cuando el MoMo estimó 2.184 fallecimientos. Según los cálculos de la herramienta de monitorización, esta cifra constituye el segundo mayor dato para agosto desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la citada cifra de 2025.
En cuanto al perfil de los fallecidos en el mencionado periodo de tiempo, 1.283 fueron mujeres y 866, hombres. La mayoría, 2.064, tenían más de 65 años y, entre estos, 1.285 eran mayores de 85 años.
Cataluña, en cabeza
Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (1.164) asociadas al calor, seguida de Comunidad Valenciana (227), Andalucía (138), Castilla y León (97) y Canarias (80).
A estas le siguen Galicia (70), País Vasco (66), Aragón (64), Castilla-La Mancha (56), Madrid (53), Navarra (45), Cantabria (32), Murcia (19), Asturias (19), Extremadura (10), La Rioja (5), Baleares (2) y Melilla (1). En Ceuta, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.
Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 5.234 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 2.149 estimadas durante agosto, hay que sumar las 123 de mayo –contabilizadas a partir del día 22–, las 937 de junio y las 2025 de julio.
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