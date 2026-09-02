Asturias sumó 276 parados más en agosto, hasta los 48.580

Asturias cerró agosto con 276 parados más que en julio, lo que sitúa la cifra total de desempleados de la región en 48.580 personas, según los datos publicados este miércoles por el por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por sectores y en comparación con julio, el paro aumentó en el sector servicios en 111 personas, hasta las 35.555; y en 34 en la construcción, hasta los 3.266 desempleados, así como en el colectivo de personas sin empleo anterior, que alcanzó las 5.811 tras incorporarse 148 durante agosto.

En cambio, se redujo en el sector industrial en nueve personas, hasta las 3.200, y en ocho en la agricultura, que cerró el mes con 748 desempleados.

El incremento mensual del paro se concentró en ambos sexos y en los menores de 45 años, mientras que bajó entre los mayores de 45 años.

Asimismo, las estadísticas reflejan el impacto del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, que sumó en agosto 195 nuevas inscripciones en las oficinas de empleo, según ha explicado la directora general de Empleo, Judith Flórez. Desde el inicio de este procedimiento administrativo, el número acumulado de trabajadores extranjeros inscritos en el Principado asciende a 885 personas.

Los extranjeros en paro alcanzaron los 5.997, lo que supone 267 más que en julio y 1.365 por encima de los que había un año antes.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, el total en Asturias asciende a 408.400 afiliados, la cifra de ocupación más alta registrada en la comunidad en agosto desde el año 2008, y la tercera más alta desde que hay registros, ha remarcado Flórez.

Durante agosto, la región sumó 2.138 afiliados más respecto a julio y 8.947 en comparación con el mismo periodo del año pasado y se situó, según ha añadido la dirigente, como la comunidad autónoma donde más se incrementó la afiliación.

Contratos

Respecto a la contratación, en julio se firmaron en Asturias 22.086 contratos de trabajo, un 25,79% menos que en julio, pero un 4,50% más que en agosto del pasado ejercicio.

De esos 22.086 contratos en agosto, 15.884 son temporales y 6.202, indefinidos.

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Los 6.202 contratos indefinidos durante agosto reflejan una caída del 29,68% respecto a julio, aunque son un 10,12% más que los que se suscribieron el mismo mes de 2025.