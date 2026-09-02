Barbón pide un “cierre de filas total” con Ceuta y rechaza "avivar" las disputas políticas horas antes de las concentraciones

Horas antes de que las principales plazas de los ayuntamientos acojan las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha querido aprovechar el Día de Ceuta para trasladar su “solidaridad”, “cariño” y “apoyo” a los ceutíes en unos “momentos tan difíciles” para la ciudad autónoma. El socialista, muy crítico con el uso “partidista” que dice que se está haciendo por parte de determinados partidos de la crisis migratoria, pide dejar a un lado “las posiciones personales” y no “avivar las disputadas y las disquisiciones”.

Barbón exige un “cierre de filas tota y absoluto del conjunto de la sociedad con los hombres y mujeres de Ceuta”, después de una entrada “de miles de personas provenientes del Reino de Marruecos” en lo que ha supuesto “un ataque a la integridad territorial de nuestras fronteras” y a la “soberanía nacional”.

“En estos momentos tan difíciles para la ciudad autónoma, que forma parte de España tal como configura la Constitución Española de 1978 es importante que todos traslademos nuestra solidaridad, cariño y apoyo a los ceutíes”, afirma en un vídeo hecho público a través de sus redes sociales y grabado en el despacho de Presidencia.

No obstante, Barbón insiste en que “lo que menos necesitan en estos momentos es avivar las disputas o las disquisiciones”. Para el presidente del Principado, el apoyo a Ceuta se muestra con hechos concretos y con acciones claras “para dar respuesta a este conflicto”.

El socialista demanda “aportar económicamente todos los recursos necesarios para reforzar la frontera, para trasladar la normalidad, para hacer frente a lo que puede ser una posible crisis sanitaria y humanitaria”. Y, sobre todo, “para que los ceutíes se sientan acompañados por el conjunto de los ciudadanos”.

“Asturias siempre ha sido solidaria con Ceuta. Siempre ha tenido un cariño especial a los ceutíes y hoy en este día queremos volver a reivindicarlo”, asegura. Por eso, concluye, “como voz del conjunto de los asturianos sé que más allá de las posiciones personales de cada uno, incluso de las posiciones partidistas, todos los asturianos expresamos nuestra solidaridad con nuestros conciudadanos y queremos trasladarles en este que es su día que no están solos y que cuentan con nuestro cariño y apoyo”.

Una "invasión programada"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, también se manifestó este miércoles sobre la situación de Ceuta y las concentraciones de apoyo impulsadas por la FEMP. El parlamentario defendió que el pueblo español pueda dar su "apoyo y solidaridad" a los ceutíes ante lo que ha denominado como "una invasión programada" que ha supuesto "una agresión a nuestro país". "Lo que están sufriendo es indescriptible. No entiendo que digan que esto se politiza, defender la soberanía no es de izquierdas ni de derechas", defendió.

El popular confirmó que participará en la concentración de Oviedo que, como todas las demás, comenzará a las 20.00 horas.