Las caras del Pueblo Ejemplar 2026: “Primamos la calidad del producto por encima de la cantidad”, señala Juan Carlos González patrón y armador del barco

Juan Carlos González García es armador y patrón del barco "Bramadoria", de Llanes. "Llevo en esto cinco años; antes me dedicaba a la construcción", explica a LA NUEVA ESPAÑA mientras, pasadas las 16.30 horas, descarga su cosecha de ocle, algas que se recogen en el mar para ser transformadas y darles uso en el sector farmacéutico.

Sobre el sector de la pesca artesanal, Juan Carlos González sostiene que está "un poco abandonado". En el argot pesquero, indica el armador llanisco, artesanal significa "lo contrario de industrial" y describe una actividad que no busca "cantidades exageradas de pescado para arrasar con todo", sino que quiere ser "sostenible".

¿Es duro el trabajo en el sector? "Las condiciones no son las de una mesa de oficina", precisa Juan Carlos González, quien también se dedica a la captura de xarda cuando los bancos habituales no están totalmente esquilmados. Y precisa: "La jornada habitual es de siete de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes". Le ayudan tres trabajadores: un marinero y tres buzos.

Juan Carlos González es uno de los armadores más noveles de la Cofradía de Pescadores Santa Ana, galardonada ayer con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. Hace un lustro, decidió comprar un barco y sumergirse en un sector con problemas evidentes. "Si no hay relevo generacional, esto no pinta bien", indica.

Se siente cómodo en un modelo de pesca que "prima la calidad del producto por encima de la cantidad", lo cual conlleva "más trabajo", si bien es cierto que "las máquinas han mejorado las condiciones de las tareas que realizamos".

A juicio del pescador llanisco, el futuro del sector es poco halagüeño debido, entre otras razones, a que la Unión Europea, "que tanto presume de sostenibilidad, lo que está haciendo es fomentar la pesca industrial en vez de apoyar la pesca artesanal y de proximidad".

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La Cofradía de Pescadores Santa Ana , de Llanes, conserva las pesquerías tradicionales y cuenta, entre sus prioridades, con la explotación responsable, así como la sostenibilidad de las especies y los caladeros. El puerto marítimo de la villa de Llanes continúa siendo unos de los principales puertos pesqueros de Asturias, logro que repercute en el desarrollo turístico, hostelero y económico de la zona. La subasta diaria de capturas, destacada por su compromiso con la pesca sostenible por "National Geographic"; las fiestas de Santa Ana o las diferentes jornadas gastronómicas, como la degustación del atún rojo, son algunas de las muchas actividades de promoción que realiza. La Cofradía participa y organiza, también, diferentes actividades culturales, como el concurso anual de fotografía Amartumar, para sensibilizar acerca del cuidado de los océanos.