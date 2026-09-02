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EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias

Este miércoles están convocadas manifestaciones por Ceuta en distintos puntos de Asturias, coincidiendo con el Día de Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y la crisis migratoria vivida en las últimas semanas

Llenazo en la plaza España de Gijón tras la manifestación en apoyo a Ceuta.

Llenazo en la plaza España de Gijón tras la manifestación en apoyo a Ceuta. / Carlos Tamargo

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Este miércoles, 2 de septiembre, están convocadas manifestaciones por Ceuta en distintos puntos de Asturias, coincidiendo con el Día de Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y la crisis migratoria vivida en las últimas semanas.

La convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha provocado una brecha en el municipalismo asturiano, que ha quedado constatada este martes entre los grupos parlamentarios. Mientras la derecha no solo defiende la necesidad de salir a las calles para mostrar apoyo a los ceutíes, en la izquierda cargan contra unas protestas que consideran partidistas y alertaron del riesgo de alimentar discursos de odio, racismo y miedo.

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha querido aprovechar el Día de Ceuta para trasladar su “solidaridad”, “cariño” y “apoyo” a los ceutíes en unos “momentos tan difíciles” para la ciudad autónoma. Barbón exige un “cierre de filas tota y absoluto del conjunto de la sociedad con los hombres y mujeres de Ceuta”, después de una entrada “de miles de personas provenientes del Reino de Marruecos” en lo que ha supuesto “un ataque a la integridad territorial de nuestras fronteras” y a la “soberanía nacional”.

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