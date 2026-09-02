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EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
Este miércoles están convocadas manifestaciones por Ceuta en distintos puntos de Asturias, coincidiendo con el Día de Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y la crisis migratoria vivida en las últimas semanas
Este miércoles, 2 de septiembre, están convocadas manifestaciones por Ceuta en distintos puntos de Asturias, coincidiendo con el Día de Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y la crisis migratoria vivida en las últimas semanas.
La convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha provocado una brecha en el municipalismo asturiano, que ha quedado constatada este martes entre los grupos parlamentarios. Mientras la derecha no solo defiende la necesidad de salir a las calles para mostrar apoyo a los ceutíes, en la izquierda cargan contra unas protestas que consideran partidistas y alertaron del riesgo de alimentar discursos de odio, racismo y miedo.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha querido aprovechar el Día de Ceuta para trasladar su “solidaridad”, “cariño” y “apoyo” a los ceutíes en unos “momentos tan difíciles” para la ciudad autónoma. Barbón exige un “cierre de filas tota y absoluto del conjunto de la sociedad con los hombres y mujeres de Ceuta”, después de una entrada “de miles de personas provenientes del Reino de Marruecos” en lo que ha supuesto “un ataque a la integridad territorial de nuestras fronteras” y a la “soberanía nacional”.
Pelayo Méndez
Óscar Pérez, orgulloso de los vecinos de Valdés
A su llegada a la concentración, el alcalde de Valdés no deja de recibir felicitaciones por parte de los manifestantes por la decisión de sumarse a la reivindicación en apoyo a Ceuta. "Teníamos que darle un vehículo a la población del concejo para que expresase su apoyo al pueblo ceutí", asegura Óscar Pérez, visiblemente satisfecho por la respuesta de los vecinos.
David Orihuela
"Langreo no acoge fascitas"
Así ha sido la pancarta desplegada en la plaza del ayuntamiento.
José A. Ordóñez
El Partido Popular de Siero se suma a la concentración
La diputada Beatriz Polledo con miembros del PP de Siero.
José A. Ordóñez
Un centenar de personas en la plaza del ayuntamiento de Siero.
David Orihuela
Polarización en Langreo
Banderas y paraguas de España en la plaza del ayuntamiento, donde han convocado dos manifestaciones.
Alicia García-Ovies
Oviedo, intransitable
Los accesos a la plaza del ayuntamiento de Oviedo, completamente inaccesibles a causa de la multitud de personas.
Noé Menéndez
Cientos de personas unen sus voces al grito de "Ceuta no se vende" en Avilés
Pelayo Méndez
Los vecinos de Valdés respaldan la decisión de su alcalde, Óscar Pérez
Javier Fanjul, a la derecha, acompañado por Javier González y Carlos Teijeiro, reivindica orgulloso la decisión adoptada por Óscar Pérez, alcalde de Valdés, de sumarse a esta iniciativa. "Dice mucho de él tomar esa decisión, esto va más allá de los partidos políticos", señala, destacando el respaldo del Ayuntamiento a la reivindicación.
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