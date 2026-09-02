Educación pondrá en marcha las 15 "escuelinas" en la segunda mitad de septiembre

La Consejería de Educación pondrá en funcionamiento durante el mes de septiembre quince "escuelinas" pendientes de inauguración y correspondientes a las fases I y II de la extensión en la red pública, autonómica y gratuita de "Les Escuelines/As Escolías". A los padres de alguna escuela como la EEI Pinón de Oviedo, les han comunicado que las clases comenzarán el día 22, cuando les habían informado previamente que de que sería el 9, lo que supone un retraso de casi dos semanas.

El calendario concreto de apertura se anunciará a través de la dirección de cada centro y también en el portal institucional Educastur.

Durante la segunda quincena de septiembre se desarrollarán los periodos de adaptación de acuerdo con las instrucciones que las direcciones de los centros trasladen a las familias.

Respecto a la dotación de personal para las escuelinas, este viernes 4 de septiembre se hará efectivo un concurso de traslados en el que técnicas de educación infantil (TEI) asumirán nuevos puestos solicitados en el concurso.

El Principado cubrirá las plazas vacantes en las escuelinas con el personal de las listas definitivas actualizadas después del concurso de traslados. De esta manera, se intenta conseguir la mayor estabilización posible de TEI en las escuelinas durante el curso.

Las "escuelines" son las siguientes: la EEI (Escuela de Educación Infantil) La Foquina (Avilés), con 4 unidades; la EEI La Xungarosa (Avilés), con 3 unidades; la EEI El Boliche (Cangas del Narcea), con 1 unidad; la EEI Escuelina Les Xanines (Caravia), con 1 unidad; la EEI Escuelina El Tabayón (Caso), con 1 unidad; la EEI Los Rebusquinos (Gijón/Xixón), con 4 unidades; la EEI Les Curuxines (Gozón), con 1 unidad; la EEI Escuelina El Vaporín (Muros de Nalón), con 2 unidades; la EEI Los Condalinos (Noreña), con 2 unidades; la EEI Los Pericos (Oviedo/Uviéu), con 3 unidades; la EEI Pinón (Oviedo/Uviéu), con 3 unidades; la EEI Telva (Trubia, Oviedo/Uviéu), con 1 unidad; la EEI Escuelina El Reblincu (Quirós), con 2 unidades; la EEI Escuelina Los Riberinos (Ribera de Arriba), con 2 unidades; y la EEI Los Vaqueirinos (Tineo), con 1 unidad.

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Estas escuelas suelen aplicar aprendizajes activos inspirados en filosofías pedagógicas innovadoras.