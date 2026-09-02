El Gobierno central confirma que exigirá la devolución de más de 30 millones en ayudas a la única mina de carbón con actividad en Asturias en "base a la normativa"

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha confirmado este miércoles lo adelantado por LA NUEVA ESPAÑA: TyC Narcea tendrá que devolver las ayudas públicas concedidas para el cierre de la explotación de carbón de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) si quiere reanudar la actividad minera. La cantidad asciende a 31,24 millones de euros.

Fuentes del Miteco confirman que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha remitido a la empresa una propuesta de resolución provisional dentro del procedimiento abierto para determinar si la reapertura de la explotación obliga a recuperar las ayudas concedidas al amparo de la normativa europea sobre el cierre de minas de carbón no competitivas.

El Ministerio recalca que la propuesta ha sido enviada "en los plazos previstos" para que la compañía pueda presentar "las alegaciones oportunas, siguiendo un procedimiento garantista". Una vez recibidas, el ITJ "estudiará estas alegaciones antes de emitir una Resolución definitiva"

El Ministerio considera que la explotación actual de TyC Narcea está vinculada con la actividad que desarrollaba anteriormente Carbonar y que recibió ayudas públicas precisamente para su cierre.

"Respaldo jurídico, técnico y europeo"

El Miteco asegura que la propuesta "cuenta con respaldo jurídico, técnico y europeo" y que se sustenta "en dos informes de la Abogacía General del Estado, en informes técnicos externos sobre las explotaciones y en las consultas mantenidas con los servicios de la Comisión Europea y la comunicación recibida al respecto"

La conclusión provisional del ITJ es que, «de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 7/2021, la reanudación de la actividad minera exigiría devolver las ayudas públicas concedidas para el cierre", que en este caso ascienden a 31,24 millones de euros.

El Ministerio insiste además en que no se trata de una sanción. "En ningún caso se trata de una sanción a la empresa, sino de una condición legal para reanudar la actividad", señalan fuentes autorizadas.

El argumento central está en los vínculos entre las dos compañías. Según el Miteco, «el análisis de los planes de labores de la antigua empresa (Carbonar) y los de TYC Narcea revelarían que hay elementos solapados, en determinados espacios e infraestructuras, que vincularían el nuevo proyecto con el anterior".

A juicio del Ministerio, esos elementos hacen aplicable la normativa comunitaria. "En consecuencia, y de acuerdo con la normativa comunitaria –el artículo 108 (3) del TFEU–, corresponde al ITJ solicitar la devolución de la totalidad de las ayudas para el cierre recibidas en su momento por la explotación".

La empresa sostiene, por el contrario, que la actividad desarrollada en Vega de Rengos era diferente de la de Carbonar y contaba con el aval del Principado de Asturias. TyC Narcea tendrá ahora la posibilidad de defender esta posición mediante las alegaciones al expediente.

Noticias relacionadas

La resolución definitiva todavía está pendiente. "En todo caso, el ITJ adoptará una Resolución definitiva tras recibir las correspondientes alegaciones a su Propuesta", recalca el Ministerio.