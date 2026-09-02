Herida una joven en la Olla de San Vicente al sufrir una caída: evacuada en helicóptero a Cangas de Onís

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias ha rescatado este miércoles a una mujer en la Olla de San Vicente, en el concejo de Cangas de Onís.

La mujer, de 22 años, resultó contusionada en una pierna tras sufrir una caída en la citada ruta fluvial.

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La mujer fue evacuada en helicóptero a la helibase canguesa para su traslado a un centro sanitario.