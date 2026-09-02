Medio Rural lleva capturadas más de 809.000 reinas de avispón asiático en ocho años de planes de control de la especie
La campaña de trampeo primaveral de este año ha permitido retirar 111.011 ejemplares
La Consejería reúne en Aller al nuevo comité asesor y presenta un nuevo plan de actuaciones que refuerza la prevención y el control en un contexto de expansión de la "Vespa velutina"
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria capturó 809.803 reinas de avispón asiático ("Vespa velutina") en las 51.665 trampas instaladas en Asturias desde la puesta en marcha, en 2018, de los planes de control para contener la expansión de esta especie invasora.
Además, la campaña primaveral de 2026 se cerró con un balance de 111.011 reinas fundadoras retiradas y 5.389 trampas colocadas, según los datos recogidos por la plataforma Avisap.
Esta aplicación ha recibido desde 2018 un total de 79.279 avisos de la ciudadanía para alertar de la presencia de nidos, una participación que resulta fundamental para localizar los focos y actuar con rapidez.
La captura de las reinas constituye una de las principales medidas preventivas para contribuir a frenar la proliferación de la avispa asiática y reducir su impacto sobre la apicultura, la fruticultura, los polinizadores silvestres y la sociedad en general.
Reunión en Aller
La Consejería ha presentado hoy estos datos en Aller, durante la reunión del nuevo comité asesor de la avispa asiática, cuya composición se ha ampliado para garantizar una representación más equilibrada de los sectores y colectivos implicados en el control de esta especie.
En concreto, hoy se han incorporado representantes de las organizaciones profesionales agrarias, así como las Denominaciones de Origen Protegidas DOP Vino de Cangas y Sidra de Asturias, la Indicación Geográfica Protegida Miel de Asturias, y miembros del sector conservacionista y del voluntariado que participa en la neutralización de nidos.
El encuentro también ha servido para presentar el nuevo plan de actuación para el control de la avispa asiática, que revisa las actuales medidas de control en un contexto de expansión de estas avispas. A partir de ahora, el Principado recogerá las aportaciones de los integrantes del comité, que serán estudiadas antes de la publicación definitiva.
Operativo multidisciplinar
La fase de detección y neutralización de nidos está coordinada por la Dirección General de Planificación Agraria a través del Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras. En este dispositivo colaboran los ayuntamientos, mediante sus propios servicios municipales o empresas contratadas, así como asociaciones de voluntariado especializado y Protección Civil.
Estos efectivos se integran en un operativo en el que también participan equipos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria y los servicios de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Oviedo y Gijón.
El Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras coordina los trabajos destinados a evaluar la eficacia del trampeo primaveral de reinas fundadoras y su contribución a la reducción de la incidencia de la avispa asiática.
Este año se ha ampliado la red de evaluación a los concejos de Candamo, Siero y Noreña, además de Las Regueras, donde ya se habían realizado estudios en campañas anteriores con resultados esperanzadores.
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