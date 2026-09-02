La mitología asturiana se juega a las cartas con ¡Echa al Trasgu! Conoce este juego de mesa para toda la familia

La Xana, el Cuélebre, el Nuberu o el Busgosu, elige cuál va a ser tu personaje y consigue juntar todas las cartas de su Llar para ganar la partida. El Trasgu trasteará para no dejarte ganar y si se mete en tu Llar tendrás que echarlo de alguna de las maneras de las que siempre los asturianos y asturianas pudieron echar a los trasgos de casa. Esta es parte de la dinámica de ¡Echa al trasgu!, el juego de cartas de con el que podrás aprender de forma divertida sobre mitología asturiana.

¡Echa al trasgu! Cómpralo ya

Un juego para toda la familia desarrollado por Acuto Xuegos y en el que gana el primer jugador en juntar todas las cartas del llar (hogar) del personaje que te toque. Para ello tendrás que elegir o recibir personajes como la Xana, el Cuélebre, el Nuberu o el Busgosu.

La Guaxa, La Güestia, el Papón, el Güercu, los Malinos o el Pesadiellu podrán cruzarse en tu camino para ponértelo dificil. El Patarico, la Moura, l'Home Marín y el Diañu Burllón también aparecerán para ayudarte, o no... y La Cigua, ¡guárdala cuando aparezca por si la pudieras necesitar!

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El juego estará disponible en la tienda online de LA NUEVA ESPAÑA desde el 8 de septiembre, Día de Asturias, por solo 15,95 euros.