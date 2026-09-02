Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Una mujer de 54 años, rescatada mientras subía al Torrecerredo, al sentirse indispuesta

El Grupo de Rescate la evacuó en helicóptero al refugio de Cabrones

El Refugio de Cabrones.

El Refugio de Cabrones. / Refugio de Cabrones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Rescate de montaña en Cabrales. Una mujer de 54 años fue trasladada al refugio de Cabrones tras sentirse indispuesta mientras subía al pico Torrecerredo, de 2.650 metros, la montaña de más altitud de Asturias.

Tras se asistida por el médico del Grupo de Rescate, fue evacuada en el helicóptero medicalizado. El 112 Asturias recibió el aviso a las 15.03 horas. El Grupo de Rescate regresó a base a las 17.08 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  2. Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
  3. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  4. Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
  5. Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
  6. “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
  7. Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
  8. El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores

Una mujer de 54 años, rescatada mientras subía al Torrecerredo, al sentirse indispuesta

Una mujer de 54 años, rescatada mientras subía al Torrecerredo, al sentirse indispuesta

Herida una joven en la Olla de San Vicente al sufrir una caída: evacuada en helicóptero a Cangas de Onís

Herida una joven en la Olla de San Vicente al sufrir una caída: evacuada en helicóptero a Cangas de Onís

El PP asturiano busca aliviar la carga fiscal de las familias con medidas sobre el IRPF y la vivienda: “Llegar a fin de mes cada vez es más difícil”

El PP asturiano busca aliviar la carga fiscal de las familias con medidas sobre el IRPF y la vivienda: “Llegar a fin de mes cada vez es más difícil”

El Gobierno central confirma que exigirá la devolución de más de 30 millones en ayudas a la única mina de carbón con actividad en Asturias en "base a la normativa"

El Gobierno central confirma que exigirá la devolución de más de 30 millones en ayudas a la única mina de carbón con actividad en Asturias en "base a la normativa"

Barbón pide un “cierre de filas total” con Ceuta y rechaza "avivar" las disputas políticas horas antes de las concentraciones

Barbón pide un “cierre de filas total” con Ceuta y rechaza "avivar" las disputas políticas horas antes de las concentraciones

El verano en Asturias "eclipsado" por las cifras de los empresarios de turismo que alertan de "enfriamiento y estancamiento" del sector

El verano en Asturias "eclipsado" por las cifras de los empresarios de turismo que alertan de "enfriamiento y estancamiento" del sector

Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol, escenarios del Día de Asturias del 5 al 8 de septiembre

El reinicio del horno de Arcelor ayuda a reactivar la industria de Asturias tras meses de agonía

El reinicio del horno de Arcelor ayuda a reactivar la industria de Asturias tras meses de agonía
Tracking Pixel Contents