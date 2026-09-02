Una mujer de 54 años, rescatada mientras subía al Torrecerredo, al sentirse indispuesta
El Grupo de Rescate la evacuó en helicóptero al refugio de Cabrones
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Rescate de montaña en Cabrales. Una mujer de 54 años fue trasladada al refugio de Cabrones tras sentirse indispuesta mientras subía al pico Torrecerredo, de 2.650 metros, la montaña de más altitud de Asturias.
Tras se asistida por el médico del Grupo de Rescate, fue evacuada en el helicóptero medicalizado. El 112 Asturias recibió el aviso a las 15.03 horas. El Grupo de Rescate regresó a base a las 17.08 horas.
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