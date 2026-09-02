El recurso que paraliza contratos de carreteras por 1.000 millones también afecta a Asturias: estas son las vías implicadas

Un recurso presentado por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) ha provocado la suspensión temporal de varios contratos de conservación de carreteras licitados por el Ministerio de Transportes, cuyo presupuesto conjunto supera los 1.000 millones de euros. La paralización afecta a Asturias, donde queda en suspenso un contrato valorado en 32,35 millones de euros que incluye trabajos en cinco carreteras de la Red de Carreteras del Estado. También están afectadas otras nueve comunidades autónomas.

El contrato asturiano, anunciado recientemente por el Gobierno, contempla actuaciones sobre la A-63, la A-66, la N-630, la O-11 y la O-12, dentro de un programa destinado a garantizar la conservación y explotación de estas vías durante los próximos años. La suspensión no supone el cierre de las carreteras ni la interrupción inmediata de los trabajos de mantenimiento, sino que afecta al procedimiento administrativo para adjudicar el nuevo contrato.

Entre las vías incluidas figura la A-63, la autovía que comunica Oviedo con La Espina. El contrato contempla los primeros kilómetros de esta carretera, entre los puntos kilométricos 0 y 2, dentro del ámbito de conservación previsto por el Ministerio de Transportes.

También está incluida la A-66, uno de los principales ejes viarios de Asturias y la conexión por carretera con la Meseta. El contrato abarca el tramo comprendido entre los kilómetros 29 y 65, además de una actuación específica de mejora de la seguridad vial entre los kilómetros 38,2 y 39,9.

La tercera gran vía incluida es la N-630, el eje de comunicación entre Asturias y León a través del puerto de Pajares. El contrato contempla trabajos sobre 51,48 kilómetros, dentro del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 29 y 99.

El listado se completa con dos accesos a Oviedo pertenecientes también a la Red de Carreteras del Estado. La O-11 está incluida entre los kilómetros 0 y 0,74, mientras que la O-12 comprende un tramo de 1,65 kilómetros, desde el punto kilométrico 0.

El contrato no se limita a actuaciones puntuales sobre el firme. Se trata de un contrato de conservación y explotación, que engloba las labores necesarias para mantener las carreteras en condiciones adecuadas de circulación, atender incidencias y garantizar la vialidad y la seguridad. Entre las prestaciones previstas se encuentran también los trabajos de conservación ordinaria y la atención de las necesidades derivadas de la explotación de las vías.

Los 32,35 millones de euros corresponden al conjunto del contrato asturiano y la documentación oficial no establece un reparto económico individual para cada carretera. La cantidad forma parte del paquete de 1.006 millones de euros autorizado por el Gobierno para contratos de conservación y explotación de carreteras estatales en diez comunidades autónomas.

La suspensión se mantendrá mientras el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelve el recurso de ACEX, que cuestiona distintos aspectos de los pliegos y del sistema utilizado para calcular y justificar los costes de los contratos.