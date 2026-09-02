Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol, escenarios del Día de Asturias del 5 al 8 de septiembre

El Gobierno del Principado celebrará este año los actos conmemorativos del Día de Asturias en Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol, los tres concejos ligados a la ría del Eo que acogerán entre el 5 y el 8 de septiembre un amplio programa gratuito dedicado al patrimonio histórico y natural, las tradiciones y la cultura del occidente asturiano.

La vicepresidenta, Gimena Llamedo, ha presentado esta mañana en A Veiga/Vegadeo el programa de actividades que acogerá cada uno de los municipios anfitriones y que incluye mercados tradicionales, visitas guiadas, muestras de artesanía y gastronomía, exhibiciones de deportes y juegos autóctonos, espectáculos de calle, talleres y música. Ha estado acompañada por el director de Reto Demográfico Marcos Niño, y los alcaldes de Vegadeo, César Álvarez Fernández; San Tirso de Abres, Clemente Martínez Rodil, y Castropol, Francisco Javier Vinjoy.

Llamedo ha destacado que esta edición mantiene la filosofía de una celebración compartida por distintas zonas de la comunidad: “El Día de Asturias se ha convertido en una herramienta para llevar el protagonismo institucional a los territorios y hacer visible una Asturias diversa, cohesionada y en transformación”.

Territorios con personalidad propia

La vicepresidenta ha recordado que este formato comenzó en 2024, cuando por primera vez la celebración se desarrolló conjuntamente en los tres concejos de Los Oscos. El pasado año, el programa se trasladó a los seis municipios de la comarca de la Sidra, en una edición dedicada especialmente al reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

“Cada territorio aporta su propia personalidad y todos forman parte de una misma Asturias. Este año queremos que la ría del Eo sea un gran punto de encuentro para las asturianas y los asturianos”, ha añadido Llamedo.

La programación combina mercados, visitas guiadas, artesanía, gastronomía, deportes y juegos tradicionales, espectáculos de calle, talleres y conciertos:

Vegadeo (sábado 5 de septiembre): El programa oficial de actos arranca en la A Veiga/Vegadeo con la apertura del mercado de productos ecológicos ECO 21 en la capital del concejo y de la exposición Divertimento, en la Casa de Cultura. Además, se podrá disfrutar de pasacalles, amenizado por la banda de gaitas El Penedón, de los Juegos a lo grande y de una comida popular. El público podrá participar en una visita guiada al conjunto escultórico de A Veiga/Vegadeo, que incluye una intervención poética, y del vuelo en un globo cautivo en el área recreativa El Noveledo. La nota musical la pondrán el dúo Sintético Fantástico, la Asociación de Cantantes y Folclore del Valle del Nalón, la artista ovetense Rita Ojanguren, y las bandas de rock Macavera y Bacotexo, y Los Berrones.

San Tirso de Abres (domingo 6 de septiembre): El área recreativa de O Piñeiro acoge los actos en este concejo, que comienzan con dos actividades deportivas -un paseo en bicicleta por la ruta del ferrocarril y otro en canoa por la ría del Eo- y una visita guiada a San Tirso de Abres. El público que se acerque a este municipio disfrutará de los productos del mercado asturiano, de juegos y deportes tradicionales y del vuelo en globo. Además, podrá conocer cómo se elabora una rosca de Semana Santa típica del occidente asturiano, asistir a una demostración de la malla del trigo y participar en una degustación de cocido. La música de gaita y tambor y del multiinstrumentista Pablo Canalís, además de la canción asturiana de AICA y los conciertos de Tejedor, del grupo de rap en asturiano Mostru l'Horru y de la orquesta Assia, completan la agenda de actividades.

Castropol (lunes 7 y martes 8 de septiembre): Los actos festivos en Castropol se reparten en dos localizaciones. El lunes 7 de septiembre se llevará a cabo una exhibición de escanciado de sidra y un taller de nudos marineros en el Puerto de As Figueiras, donde también se podrá disfrutar del espectáculo de calle Gentes de Mar, de Higiénico Papel Teatro, de una degustación de productos asturianos y del concierto de Marisa Valle Roso, además del espectáculo de drones Asturias Paraíso Natural. El martes 8, la capital del concejo acogerá talleres demostrativos de oficios artesanos y un taller showcooking de ostras. También podrán realizarse visitas guiadas por la villa, dar paseos en barco por la ría y disfrutar de las alfombras florales realizadas por la Asociación El Pampillo. La música de la banda de gaitas El Penedón, las canciones tradicionales de la Asociación Cultural Canción Asturiana Narcea y el espectáculo Áncora de Hipnótica Circo Teatro animarán las calles de Castropol, que también acogerá la I regata de bateles Día de Asturias y una zalea de barcos de vela latina, además de los conciertos de Carmelita y la orquesta Waykas.

Las visitas guiadas al conjunto escultórico de A Veiga/Vegadeo, a San Tirso de Abres y al casco histórico de Castropol, los vuelos cautivos de globo aerostático y el taller de nudos marineros tienen plazas limitadas, por lo que es necesario realizar inscripción previa en la web https://entradas.turismoasturias.es/es/.

Noticias relacionadas

El programa completo para el Día de Asturias puede consultarse en la web asturiesculturaenrede.es.