Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero

Operación inmobiliaria de calado en Asturias. El castillo de San Martín, una espectacular fortaleza situada en el pueblo de El Castillo, en Soto del Barco, ha sido vendido a un empresario argentino por diez millones de euros, según fuentes cercanas a la operación.

La fortaleza se encuentra en un enclave privilegiado, en la margen derecha de la ría del Nalón, a escasos kilómetros de la desembocadura, con unas vistas excepcionales sobre el estuario, e incluso dispone de embarcadero propio en la ría. El conjunto —originario del siglo XI y que ha sufrido a lo largo de la historia varias reformas, la última de más calado en la década de los 90 del siglo pasado— ha estado en manos desde hace más de un siglo de la familia Fierro, una de las grandes fortunas empresariales de España, cuyo imperio económico nació en buena medida al calor de la actividad del puerto de San Esteban (Muros de Nalón).

Los Fierro comenzaron vinculados al comercio y transporte del carbón y posteriormente extendieron sus negocios a sectores como la minería, la industria, la navegación y la banca. Fue Ildefonso González-Fierro Ordóñez quien adquirió la fortaleza para la familia en 1919. Uno de sus seis hijos, Ignacio, fue quien más disfrutó de esta singular residencia, que ha sido siempre usada con fines privados. De hecho, desde el fallecimiento de Ignacio Fierro en 2002 ha estado prácticamente cerrada, abierta solo de forma ocasional para estancias familiares.

La operación se ha llevado a cabo con el máximo sigilo y quedó desbloqueada en las últimas semanas. En los últimos días, varias personas están procediendo a recoger las pertenencias de los antiguos propietarios, según cuentan en El Castillo. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el comprador habría adquirido además otra propiedad en Mallorca de los Fierro valorada en unos 50 millones de euros. En la zona se habla de que el castillo podría tener usos comerciales en el futuro de la mano de la nueva propiedad, si bien poco o nada ha trascendido de la millonaria operación y que afecta a una de las construcciones más singulares de Soto del Barco y a la que los vecinos del pueblo siempre han estado muy vinculados.

Una finca de más de cuatro hectáreas

La propiedad ocupa 43.485 metros cuadrados, un enorme recinto delimitado por muros rematados con almenas. En la parte más elevada se encuentra la imponente torre, de 120 metros cuadrados, con otra construcción adosada a la muralla.

El conjunto se completa con una vivienda principal de 767 metros cuadrados, distribuida en una sola planta y equipada con todo tipo de lujos, entre ellos una piscina interior construida en la última reforma con una Cruz de la Victoria tallada en el fondo. La casa dispone de 24 habitaciones y 12 baños.

En la zona más baja de la finca se encuentra La Casona, una vivienda de tres plantas con cuatro dormitorios principales, sala de estar, tres baños y comedor. Frente a la entrada principal se sitúa además otra construcción de 530 metros cuadrados, distribuida en tres plantas, que alberga cuatro apartamentos amueblados y decorados, cada uno con su propio garaje.

Una de las viviendas del castillo / RICARDO SOLIS / LNE

Años en venta

El castillo llevaba varios años en el mercado, aunque hasta ahora ninguno de los intentos de venta había llegado a fructificar. En 2010 fue Yolanda, nieta de Ildefonso Fierro, quien abortó una operación que ya estaba en marcha.

Durante este tiempo se sucedieron numerosas ofertas para hacerse con la propiedad. Incluso un fondo de inversión ruso llegó a plantear una compra por ocho millones de euros, aunque finalmente aquella operación no salió adelante debido, entre otros factores, al elevado precio exigido.

La piscina climatizada del castillo / RICARDO SOLIS / LNE

Un enclave con más de 2.000 años de historia

El valor del castillo va mucho más allá de la fortaleza que hoy domina la ría del Nalón. Bajo la fortaleza se encuentra un castro cuya historia se remonta a la Edad del Hierro, con un origen que podría situarse en torno al siglo VIII antes de Cristo.

El promontorio tuvo presencia prerromana, romana y altomedieval. Las investigaciones arqueológicas han localizado restos del antiguo asentamiento y evidencias de una posterior fortificación romana, además de enterramientos. El lugar ha sido incluso relacionado con Flavionavia, la población romana mencionada en las fuentes antiguas cuya ubicación exacta continúa siendo objeto de debate y que algunos investigadores han situado en este punto del Bajo Nalón.

Noticias relacionadas

La riqueza arqueológica del enclave quedó de manifiesto durante las últimas grandes obras realizadas por la familia Fierro a finales del siglo XX. Durante aquellos trabajos aparecieron restos del antiguo asentamiento e incluso tumbas de piedra. Las excavaciones posteriores permitieron documentar distintas fases de ocupación y una fortificación romana anterior a la medieval. El castillo que se conoce actualmente tiene su principal fase medieval entre los siglos XI y XIII, aunque tradicionalmente se había atribuido su origen al rey Alfonso III en el siglo IX, una interpretación que las investigaciones arqueológicas posteriores han puesto en cuestión.