Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 3 de septiembre de 2026

Oviedo

Autobús turístico por Oviedo

Hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. A lo largo del día, durante este verano, el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Títeres con «La ratita presumida» en el parque El Truébano

El parque El Truébano (calle Julián Clavería) acoge hoy, a las 19.00 horas, la representación de títeres «La ratita presumida», dentro del programa «Jueves de cuento», con el que las bibliotecas municipales salen a la calle durante el verano. En caso de lluvia, la función se trasladará al Centro Social de Buenavista (calle Fuertes Acevedo, 62). El acceso es libre hasta completar aforo.

Teatro solidario a beneficio de la Cocina Económica en el Filarmónica

El Teatro Filarmónica acoge este viernes 4 de septiembre, a las 20.00 horas, la representación de «Una llamada en la noche», a cargo de la compañía Odisea Teatro. Inspirada en un texto de J. B. Priestley y dirigida por Francisco Prieto Benito, la obra combina suspense y crítica social a partir de una celebración familiar que se ve alterada por la llegada de una misteriosa mujer. La función será a beneficio de la Cocina Económica y las localidades tienen un precio de 8 euros..

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Visita guiada a la exposición de Mario Pascual en el Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece hoy una visita comentada a la exposición de Mario Pascual Vidas de un mismo tiempo». Fotografía social de Mario Pascual (1959-1970)». El archivo fotográfico de Mario Pascual constituye uno de los conjuntos más excepcionales de la fotografía asturiana de la segunda mitad del siglo XX y también uno de los más desconocidos. La visita es a las 12.00 horas.

Autobús lanzadera a Veranes, con visita guiada

Los autobuses lanzadera que acercan al público interesado, con visita guidasa al yacimiento y entrada a la Villa Romana de Veranes (3 euros) tienen hoy y mañana viernes, 4 de septiembre, sus últimos recorridos del programa de verano. El punto de encuentro es, a las 17.00 horas, la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. Se ruega puntualidad. La vuelta será a las 19.30.

Muestra de Cine Lésbico en la Escuela de Comercio

La quinta edición de la Muestra de Cine Lésbico incluye hoy su primera propuesta de cortos. La proyección es en la antigua Escuela de Comercio y comienza a las 18.00 horas. Se podrá ver en versión original con subtítulos en castellano siete cortos: «Iris», de Kea Pontoni Wachonicz, «Instruçoes para destruir um Armário», de Marina Bastos; «Joey´s heart», de Louise Lever,; «Due volte», de Agnese Polosi;_«Aracnidas», de Debora Landi; « L´attente», de Alice Douart y «Un corps brûlant», de Lauriane Lagarde. El público votará el mejor de todos.

Visita comentada y presentación del libro de Pablo Casanueva, en el CCAI

A las 19.30 horas, en la sala 1 del CCAI, el Centro de Cultura Antiguo Instituto, hoy tendrá lugar una visita comentada y presentación del libro de Pablo Casanueva, en el marco de la exposición «La imaxe, lo tapecío». Casanueva estará acompañado de Natalia Alonso Arduengo , comisaria de la exposición y autora de uno de los textos del libro, y la arqueóloga y escritora Irene Faza.

Oktoberfest en El Bibio

El Oktoberfest Gijón 2026 ocupa, hasta el 6 de septiembre, la plaza de toros de El Bibio con 13 casetas y amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añade también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. De domingo a jueves la apertura será de 19.00 a 00.00 horas, y los viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El Centro Municipal Integrado El Llano acoge desde hoy hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo.

Charla y danza en el Espacio Escénico El Huerto

El Huerto aborda el paso del tiempo y la edad a través de la palabra y la danz. Yolanda Vázquez ofrecerá la charla «Escena sin edad» como introducción al espectáculo de danza «Frágil», de la compañía canaria Nómada. La charla da comienzo a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Las entradas al espectáculo «Frágil» cuestan 12 euros.

Avilés y comarca

Gala Virtuosa en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acoge a las 19.00 horas la «Gala Virtuosa» del III Festival Internacional de Música de Cámara «AvilÉsMúsica». El contenido del repertorio será una sorpresa. La entrada individual cuesta 16 euros.

Arte en Palacio Valdés

La calle Palacio Valdés mantiene la programación de «El Veranín de Art Street», con propuestas culturales de música, teatro o poesía de 13.30 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas.

Gimnasia en los parques

Los parques biosaludables de Versalles, Las Meanas, Llaranes, El Alfaraz, El Pozón, El Nodo y Valliniello acogen de 10.00 a 11.00 horas sesiones gratuitas de ejercicio suave para mayores de 55 años.

Paseos por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría. Los recorridos de dos horas, con visita al Espacio Portus, salen a las 10.30, 11.30, 16.30 y 17.30 horas. El precio es de 12 euros.

Avilés Medieval

La visita guiada «Avilés Medieval» sale a las 11.30 horas desde el exterior de la Oficina de Turismo. El recorrido incluye el casco histórico y la capilla de Las Alas. El precio es de 10 euros, con reserva previa.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés muestra «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, acoge «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Mercado ambulante en Pola de Laviana

En el entorno de la plaza del Ayuntamiento y del parque de Los Príncipes se instalan una centenar de puestos ambulantes con oferta de artículos textiles, complementos, zapatería y bazar, en horario aproximado de 9.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Morcín

Los jueves se celebra mercado semanal en la localidad morciniega de Santa Eulalia. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la calle de Parteayer desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Centro

XIX Festival Internacional de la Gaita en Villaviciosa

Villaviciosa acoge una nueva edición del Festival Internacional de la Gaita, una cita dedicada a la música y la cultura tradicional asturiana. Durante cuatro jornadas se celebrarán conciertos, talleres, charlas, exposiciones y otras actividades vinculadas al mundo de este instrumento que se celebraran en distintas localizaciones, como la Casa de los Hevia, el teatro Riera, el Ateneo Obrero, la iglesia de Santa María y parques y plazas de la Villa, así como en la carpa situada en la calle Víctor García de la Concha.

Títeres en El Berrón

La Plaza del Ferroviario de la localidad será escenario a partir de las 18.00 horas del espectáculo de protagonizado por «Tragaluz Títeres» y titulado «Historias de Janco». En caso de lluvia, la actividad se trasladará al salón de actos del Hogar del Pensionista (c/ Picu Uriellu, 4).

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Oriente

Literatura en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge a las 19.00 horas la ponencia «La Odisea, el poema de Ulises», a cargo de Carlos García Gual, escritor, helenista, académico de la Real Academia Española, traductor de la Odisea de Homero y uno de los principales especialistas españoles en literatura, filosofía y mitología griegas. Su extensa labor como traductor ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de su obra.

Concierto coral en Llanes

En La Ermita de Nuestra Señora Virgen de Guía será escenario a partir de las 21.00 horas de un concierto a cargo de la Agrupación Coral Concejo de Llanes.

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Los dibujos de Irene Zaragoza se exponen en Ribadesella

Durante todo el mes de septiembre, la Casa de Cultura de Ribadesella acoge la exposición de Irene Zaragoza «Con un lápiz II», que reúne una selección de once obras realizadas en lápiz de color por la autora, cuya pasión por el dibujo comenzó hace ya cinco años.

Muestra «Mi mundo entre texturas» de Conde_N_Arte en Colunga

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga se podrá visitar la muestra «Mi mundo entre texturas», firmada bajo el nombre Conde_N_Arte. Impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la exhibición pictórica estará disponible hasta el próximo 9 de septiembre. Los asistentes podrán visitarla de lunes a viernes, en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.

Muestra «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Mercado en Arenas de Cabrales

Como cada jueves, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Arenas en Cabrales. Este pequeño mercadillo, de carácter generalista y activo durante todo el año, estará instalado en la Calle del parque. El horario de apertura al público será durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Mercado en Colombres

Hoy se celebra el tradicional mercado semanal en Colombres, capital del concejo de Ribadedeva. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado en la céntrica plaza Manuel Ibáñez durante la franja matinal, concretamente en horario de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen tendrán la oportunidad de recorrer los 20 puestos que conforman este espacio de venta ambulante.

Occidente

«50 años de carteles de Puerto de Vega»

La Casa de Cultura de Puerto de Vega ya acoge, hasta el próximo 6 de septiembre, la exposición «50 años de carteles de Puerto de Vega». La muestra, abierta diariamente de 20:00 a 22:00 horas, exhibe la excelente colección de Manuel R. Fernández Méndez. El gran atractivo de esta cita es su carácter dinámico: cada jornada se exponen carteles diferentes y a las 21:00 horas se ofrece una breve explicación sobre las obras del día. Una crónica visual imprescindible del último medio siglo de la localidad.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Mercado en Tineo

Como cada jueves se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Tineo. El mercadillo, de carácter generalista, estará ubicado a lo largo de la avenida del Conde Campomanes. El recinto abrirá al público durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Mercado en Navia

Se celebra el habitual mercado semanal en la localidad de Navia. Este mercadillo, de carácter generalista, estará instalado a lo largo de la avenida Dársena. El recinto abrirá al público durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 60 puestos de venta ambulante habilitados para esta jornada.

Museo de la Miel de Boal

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El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.