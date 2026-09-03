Apoyo empresarial y dudas en la oposición ante la compra de Barros por el Principado

Sekuens, la agencia dependiente del Gobierno del Principado encargada del fomento de la innovación científica y la captación de inversiones empresariales, se perfila como la entidad pública que ejecutará la compra del taller de Duro Felguera en Barros (Langreo) para posteriormente alquilárselo a Indra y que esta implante allí su segunda fábrica de vehículos blindados en Asturias, sumándose a la que ya tiene en el Tallerón de Gijón, instalación que también pertenecía a Duro.

A pesar de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció el pasado martes la adquisición durante un acto de UGT, la operación aún tiene varios flecos por cerrar, según indicaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes conocedoras. Uno de esos detalles es qué entidad u organismo de la Administración asturiana será el responsable de efectuar la compraventa. Las fuentes consultadas apuntan a que un organismo con probabilidades es Sekuens.

Esa opción sería coherente con el hecho de que, durante los últimos años, Sekuens –dirigida por David González y dependiente de la Consejería de Ciencia, Empleo e Industria– ha sido la entidad que ha trabajado por situar a Asturias en el nuevo escenario de potenciación de la industria militar española en el contexto de rearme europeo. En concreto, desde Sekuens se ha mantenido una intensa interlocución con Indra –sobre todo en la etapa en la que estuvo presidida por Ángel Escribano, sustituido en abril por Ángel Simón– para que la empresa establezca plantas de blindados en la región. Hace año y medio se consiguió la del Tallerón y, dado que la empresa interlocutora para una segunda factoría vuelve a ser Duro, las fuentes sostienen que lo más razonable es que Sekuens lidere la compraventa de Barros.

No obstante, quienes siguen de cerca las negociaciones insisten en que "aún faltan detalles" de la operación. En esos mismos términos se expresó el martes la propia Indra al afirmar que "ahora es el momento de analizar los detalles" y expresar su "confianza en el que el proyecto pueda concretarse y llevarse a buen término".

Otro detalle que el Principado tampoco ha comunicado es el precio que pagará a Duro por la instalación de Langreo. Fuentes del Ejecutivo asturiano ya habían indicado a este periódico que la cifra estaría "un poco por debajo" de los 15 millones de euros que Duro pedía como mínimo. Otras fuentes al tanto de la operación precisaron que la cuantía estará en el entorno de los 10 millones.

Valoraciones políticas

El anuncio de la adquisición ha despertado reacciones políticas diversas. En la izquierda, la diputada socialista Noelia Macías lo calificó de una "buena noticia para la economía de Asturias" porque "se despejan muchas dudas e incógnitas y se desbloquea una situación compleja".

Por su parte, Delia Campomanes (IU) remarcó que el objetivo del Principado es "asegurar ese proyecto empresarial para Asturias", aunque recordó "la responsabilidad que tiene con la región Duro Felguera, que estuvo obteniendo numerosas ayudas y rescates por parte de la administración pública, por lo que tiene una responsabilidad de facilitar la instalación de proyectos industriales".

Por parte de Somos, Xune Elipe, miembro del equipo de la diputada Covadonga Tomé, destacó la "postura única" de su formación al rechazar la industria militar, que "no es el futuro industrial que necesita Asturias".

Desde la oposición, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, aseguró que la transacción le suscita "muchas dudas": "El presidente decía que se benefician Duro, Indra y Asturias. Yo creo que el único beneficio es para Duro, y no tenemos ninguna información de cómo se va a beneficiar Asturias". Según Queipo, "la implantación de la industria de defensa es buena, pero con el dinero de los asturianos no se pueden hacer las cosas a la ligera".

Gonzalo Centeno, diputado de Vox, se hizo esta pregunta retórica: "¿Es este el modelo de economía de mercado que quiere Barbón para Asturias, es decir, con el dinero de los asturianos pagar un precio de mercado a una empresa privada por un inmueble que no sabemos cómo se cederá a otra empresa privada?"

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, admitió que "para la Cuenca del Nalón y Asturias, es trascendental que Indra se pueda hacer con ese talle", pero se preguntó "cómo es posible que haya un Gobierno que regala 6 millones de euros de todos los asturianos a una empresa, en este caso Duro Felguera, y luego sin embargo esa misma empresa se niega a negociar con Indra la venta del taller de Barros".

El alcalde de Langreo, Roberto García (IU), afirmó que "es una noticia muy esperada por Langreo, la Cuenca del Nalón y toda Asturias", pero que "Langreo no necesita anuncios, sino empleo estable y de calidad, compromisos firmados y un calendario claro de ejecución", por lo que "seguiremos de cerca los plazos y las condiciones de la operación".

Empresas y sindicatos

En líneas generales, desde el mundo empresarial asturiano la reacción fue favorable. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, valoró "positivamente cualquier paso que permita avanzar en la implantación de Indra en Barros", aunque llamó a la cautela sobre la fórmula concreta de la operación: "Habrá que conocer sus términos concretos y los compromisos asociados".

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, expresó su "satisfacción" y su deseo de que la inversión "sea una gran aportación a la cadena de valor de Indra en Asturias".

Desde la Cámara de Avilés, su presidente, Daniel González, tildó de "positivo" el anuncio, aunque llamó a "hacer una observación sobre el encaje legal de dicha compra y posterior cesión de las instalaciones a Indra, así como el precedente legal que supondría y que esto afecte posteriormente a futuros proyectos de inversión que demanden condiciones similares".

Caterina Valdés, presidenta de la Asociación de Empresarios del Nalón, también calificó de "positiva" la solución ideada por el Principado, aunque apuntó que "al existir una intervención de recursos públicos, deberán conocerse con transparencia las condiciones de la operación y existir compromisos claros de inversión y creación de empleo".

Por la parte sindical, el secretario general de UGT-FICA, Jenaro Martínez, señaló que "es una buena noticia para todos después de tantos meses de negociación" y que "la defensa es un sector fundamental para Asturias, tanto mediante Indra como Santa Bárbara".

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Para el secretario general de Industria de CC OO de Asturias, Ignacio Requena, "la operación de Barros demuestra la utilidad de una política industrial activa cuando existen obstáculos que pueden poner en riesgo una inversión estratégica" que, en este caso, "permitirá reforzar en Asturias un polo industrial vinculado a la fabricación y modernización de vehículos y sistemas terrestres".