El Arzobispo de Oviedo llama a “recuperar lo que vale la pena” ante la “pretensión marroquí”, tras la concentraciones masivas de apoyo a Ceuta

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, hizo este jueves un llamamiento a “recuperar lo que vale la pena” frente a lo que ha denominado como la “pretensión marroquí”, tras valorar positivamente el multitudinario “apoyo solidario” a “Ceuta y Melilla” que la población española escenificó este miércoles concentrándose masivamente en numerosas plazas de todo el país.

El prelado destacó que también en Covadonga, donde se estaba celebrando la novena a la Santina, se dejó ver ese apoyo a los ceutíes y comparó el movimiento ciudadano rememorando la Reconquista. “Hemos de recuperar lo que vale la pena, lo que nos sostiene e identifica ante la pretensión marroquí”, defendió.

El máximo exponente de la Iglesia asturiana no dejó pasar la ocasión de lanzar un dardo contra el Gobierno de Pedro Sánchez y calificó la crisis migratoria como el resultado de la “inanición de una gobernanza fallida”.

Esta no es la primera vez que el arzobispo asturiano se manifiesta sobre temas de actualidad. Su posicionamiento contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central provocó una oleada de críticas. “Los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida... ¿pero cuántos podemos asumir?”, llegó a preguntarse.

Esas palabras fueron contestadas con un escrito firmado por más de cien católicos asturianos, en el que reconocieron sentirse “avergonzados” por la actitud de Sanz Montes y por su “falta de misericordia”.