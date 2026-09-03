Asturias afronta el curso con el reto de reforzar la autoridad del profesorado

Asturias afronta el nuevo curso escolar, que comienza el 9 de septiembre, con varios retos encima de la mesa, entre ellos reforzar la autoridad del profesorado, reducir la carga burocrática de los centros y conseguir que más docentes estén dispuestos a asumir responsabilidades directivas.

La Consejera, Eva Ledo, abordó estas cuestiones este jueves durante el encuentro de inicio de curso mantenido con las direcciones de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, al que trasladó los compromisos adquiridos por su departamento y el grado de cumplimiento de las medidas recogidas en la circular de inicio de curso.

Uno de los principales objetivos de Educación será reforzar la autoridad de los docentes en el día a día de los centros. Para ello, la Consejería elaborará una guía que recopilará la normativa existente en esta materia y establecerá los canales de comunicación que deben utilizar profesores, familias y alumnado, así como las competencias de cada uno de estos sectores. "Es necesario reforzar la autoridad del profesorado en el día a día del centro educativ"», señaló Ledo.

El documento incluirá también información sobre la asistencia que presta el Servicio de Inspección Educativa y los canales de apoyo de la Secretaría General Técnica ante cuestiones como posibles denuncias, "para que el alumno cuando llegue a clase manifieste y observe y viva esa autoridad del profesorado".

La medida se acompañará de herramientas destinadas a agilizar procedimientos relacionados con conductas contrarias a las normas de convivencia o con las reclamaciones planteadas por las familias.

Otro de los grandes retos señalados por la Consejera será reforzar el papel de los equipos directivos y conseguir que los docentes encuentren suficientes incentivos para asumir estas responsabilidades. "Es importante que los directores sientan la motivación suficiente para ejercer el cargo directivo", señaló.

«Un reto muy importante es aunar los esfuerzos para que los directores sientan la motivación suficiente y deseen ejercer el cargo directivo», apuntó Ledo.

La situación de las direcciones ha mejorado respecto al inicio del proceso ordinario de provisión: de las 44 vacantes registradas inicialmente, solo cuatro centros no contaban con dirección el 1 de septiembre. El resto de las plazas se han cubierto mediante las convocatorias de interinos y con la intervención del Servicio de Inspección Educativa, por lo que Educación prevé que la situación quede reducida a casos puntuales.

Las 15 escuelinas pendientes abrirán en septiembre

El otro gran asunto del inicio de curso será la puesta en funcionamiento de las nuevas escuelas infantiles de 0 a 3 años. Las 15 que ya están terminadas pero todavía no han comenzado su actividad abrirán sus puertas durante este mes de septiembre, una vez celebrado el concurso de traslados de los Técnicos de Educación Infantil (TEI), previsto para este viernes 4 de septiembre.

La decisión de esperar a la resolución del concurso responde, según explicó Ledo, al objetivo de que los nuevos centros comiencen a funcionar con la mayor estabilidad posible en sus plantillas y con el mínimo número de movimientos durante el curso. «Es muy importante para mí que las escuelas abran con estabilidad», defendió la Consejera, que advirtió de que, si se dotasen ahora las escuelas con personal técnico, los movimientos derivados del concurso obligarían después a reorganizar las plantillas.

Una vez resuelto el concurso y efectuados los movimientos correspondientes, las escuelas comunicarán a las familias sus respectivos calendarios de adaptación. Este proceso se desarrollará durante la última quincena de septiembre, tras lo que los centros comenzarán su funcionamiento ordinario.

Las escuelas infantiles que ya están abiertas iniciarán el curso conforme al calendario escolar previsto. Entre los asuntos que quedan pendientes de negociación se encuentra también la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años. Ledo ha señalado que la medida está supeditada a un acuerdo en la Mesa General, que actualmente no existe, aunque ha defendido que la propuesta planteada por Educación «supera la mayor parte de los modelos que hay en las comunidades autónomas».