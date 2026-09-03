Barbón se convierte en arma arrojadiza de Abascal para atacar a Sánchez por la crisis de Ceuta

El presidente del Principado, Adrián Barbón, no ha tenido problema en las últimas semanas en “responsabilizar” públicamente a Marruecos de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Sin ir más lejos, a finales de agosto llegó a decir que los ceutíes “han sido víctimas de una agresión organizada por Marruecos, y hay que decirlo con todas las letras”. Unas palabras que el líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó este miércoles para atacar a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control por la situación de la ciudad autónoma.

Durante su intervención, Abascal sacó a relucir los informes policiales que apuntan que detrás de la crisis migratoria “está el régimen marroquí”. "Un bulo no mueve a 100.000 personas contra una frontera que, según la propia policía, es la zona más militarizada del norte de África. Y no lo dice Vox todo esto, lo dicen los informes policiales que usted niega, usted oculta y están en manos de los jueces cuando señalan que nos consta que quien está detrás es el régimen", afirmó.

Abascal insistió en que no es solo su partido el que está convencido de que Marruecos está detrás de lo sucedido en Ceuta. Según afirmó, lo “creen el 89% de los españoles” y también “el 85% de los votantes socialistas”. “Lo cree Page y lo cree Barbón, que son del PSOE”, dijo aludiendo a los presidentes de Castilla-La Mancha y Asturias.

Ambos líderes socialistas han sido claros a la hora de señalar a Marruecos por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta hace un mes, discrepando abiertamente con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien afirmó ante la Comisión de Seguridad Nacional de las Cortes que “no hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas el 30 de julio” en Ceuta.

Sin embargo, para el presidente asturiano es “imposible que pudieran entrar y violar la frontera de España si no es con la connivencia de Marruecos”. Por su parte, Emiliano García-Page endureció aún más su discurso en las últimas horas tras conocerse el informe policial, llegando a advertir que “si se confirma, tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes”.

En su intervención en el Congreso, el líder de Vox señaló también a Esquerra Republicana de Cataluña y recordó que hace unos días uno de sus diputados llegó a hablar en la Cámara de “guerra híbrida”, lo que provocó precisamente que Bolaños le aconsejase un curso de diplomacia. “Apúnteme a mí también, al 89% de los españoles y, de paso, a Page y a Barbón; a ver si nos reeducan”, comentó con sorna Abascal.