El Congreso de los Diputados guarda un minuto de silencio en recuerdo a Antonio Landeta

El recuerdo a Antonio Landeta estuvo más presente que nunca este jueves en el Congreso de los Diputados. El Pleno de la Cámara Baja comenzó con un minuto de silencio en memoria del que fuera presidente de la Junta General del Principado, fallecido el pasado sábado a los 89 años. El homenaje precedió a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre la crisis migratoria de Ceuta.

Landeta, que presidió el Parlamento asturiano entre 1987 y 1991, desarrolló también parte de su trayectoria política en el Congreso de los Diputados, donde fue diputado por Asturias durante ocho años. Durante estos años en Madrid, el asturiano abordó cuestiones más que relevantes para la región como industria, energía y los grandes problemas de reconversión de la economía asturiana.

En la primera legislatura fue vocal y después secretario segundo de la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Desde este puesto intervino en asuntos relacionados con Hunosa, Ensidesa, la minería y la reindustrialización de las cuencas, y llegó a fijar la posición del PP en el debate sobre el Plan de Dinamización y Reindustrialización de Asturias.

En la siguiente etapa llegó a ser portavoz adjunto del PP en esa comisión. Formó parte de las ponencias de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y de la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, y también intervino como ponente en la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias tramitada ese mismo año. También perteneció durante ambas legislaturas a la Comisión de Control Parlamentario de RTVE.

El emotivo gesto en el Congreso de los Diputados tendrá continuidad mañana viernes en Asturias. La Junta General aprovechará el Pleno institucional con motivo del Día de Asturias para rendir también homenaje a Landeta, cuya figura estará presente en el arranque de la sesión con la lectura de una declaración institucional en su memoria.