"Ensidesa", la palabra clave en un informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz

Una fractura completa del carril aparece como el hallazgo más relevante en el arranque de la secuencia de daños analizada por la Guardia Civil tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), cuando en enero de este año un descarrilamiento de un tren Iryo, que posteriormente chocó contra un Alvia, dejó un balance de 46 fallecidos. El acta de Inspección Técnico Ocular elaborada por especialistas del Servicio de Criminalística, firmada el 29 de julio pasado, identifica expresamente esta rotura como la "primera anomalía" detectada durante el examen de la infraestructura.

La anomalía se localiza en el carril derecho de la Vía I, en el punto kilométrico 318+681. La inspección se realizó entre el 19 y el 21 de enero de 2026, un día después del accidente. Antes de llegar a este punto, los agentes realizaron un reconocimiento visual del tramo precedente sin observar, según recoge el documento, "anomalías relevantes" en los principales elementos de la vía.

Una fractura completa en una soldadura

La Guardia Civil describe una fractura transversal completa que provocó la pérdida de continuidad del perfil ferroviario y la separación de sus extremos. El carril situado después de la rotura quedó además girado hacia la derecha y desprendido de sus fijaciones, mientras que un fragmento irregular quedó separado sobre el balasto.

El informe sitúa la fractura en la unión soldada entre dos cupones de carril y denomina "fractura originaria" al denominado Punto de Interés A1. Es precisamente en esta zona donde aparecen dos carriles de distinta antigüedad: el que mantiene su posición original lleva grabado "ENSIDESA 89", mientras que el otro, correspondiente al extremo que quedó girado, presenta la inscripción "ENSIDESA 23-60 E1".

Se trata, por tanto, de dos carriles separados por 34 años, ambos fabricados en Asturias, en las instalaciones siderúrgicas de ArcelorMittal en Gijón. El más antiguo, marcado como "ENSIDESA 89", formaba parte de la infraestructura, mientras que el "ENSIDESA 23-60 E1" fue fabricado en 2023 e instalado durante la renovación de la vía. "Ensidesa" es la marca comercial que ArcelorMittal mantiene para sus carriles ferroviarios, heredada de la antigua siderúrgica asturiana. El informe de la Guardia Civil repite la palabra Ensidesa en varias ocasiones.

El acta no establece que la fractura sea la causa del accidente

El acta tiene carácter de inspección técnico ocular y documenta los indicios encontrados sobre el terreno. Por tanto, aunque identifica esta rotura como la primera anomalía observada, no establece que la fractura sea la causa del accidente, una cuestión que corresponde determinar al conjunto de la investigación técnica y judicial.

Sin embargo, el documento aporta un dato relevante sobre la secuencia de daños: desde esta primera alteración, los agentes documentaron sucesivamente desperfectos en traviesas, elementos de sujeción y otros componentes de la infraestructura.

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El análisis de las causas deberá determinar qué provocó la fractura en esa unión soldada, una cuestión para la que siguen abiertas distintas posibilidades relacionadas con la soldadura, el material o la propia evolución del carril.