Gaitas y mucha sidra toman Villaviciosa con cuatro días de tradición y música

La música y la sidra serán las protagonistas este fin de semana en Villaviciosa para celebrar la 19ª Festival Internacional de la Gaita (FIG) y la Fiesta de la Sidra, desde hoy hasta el 6 de septiembre.

Exposiciones, talleres, conciertos y concursos de gaiteros serán los platos fuertes de un evento que mantiene su carácter solidario, ya que lo recaudado de la venta de vasos y culetes de sidra se destinará a la Asociación Galbán. Todo eso y mucho más se podrá disfrutar este año en el FIG, una cita que se consolida como una de las más importantes del calendario maliayés, convirtiéndose en una gran tradición a punto de cumplir su 20 aniversario el año que viene. "Queremos agradecer a los lagares de Villaviciosa que participan, su colaboración. Invitamos a participar a vecinos y visitantes, pues además, el gobierno municipal ha decido de nuevo destinar toda la recaudación de la venta de vasos al fin solidario de colaborar en la lucha contra el cáncer infantil, a través de la Asociación Galbán", explicó Alejandro Vega Riego, alcalde de Villaviciosa en la presentación del evento.

A partir de las 18.00 horas abre la exposición "Canteros del Soníu - La Gaita de la Oliva" en la Casa de los Hevia y a continuación, a las 19.30 horas, será la charla y ruta didáctica sobre la misma con los creadores del proyecto, Manuel Paz y Fernando Oliva. El punto de encuentro es la Casa de los Hevia, pero también se visitará la iglesia de Santa María de la Oliva. El pasacalles inaugural del festival corre a cargo de la Banda de Gaites Villaviciosa - "El Gaitero", que recorrerá las calles de la villa. Después, en el Teatro Riera tendrá lugar el concierto inaugural de la mano de Erwan Menguy, Yoann An Nedeleg y Martin Chapron. La apertura de puertas será a las 20.30 horas, con entrada libre, y el espectáculo comenzará a las 21.00 horas. Finalmente, a las 23.00 horas, en el bar Caleyina Les Indies será la Jam Session Folk.

Una de las bandas de gaitas en uno de los pasacalles por Villaviciosa en una edición anterior / RRSS FIG

Para mañana está programado el inicio del Mercáu Tradicional del Festival Internacional de la Gaita, que abrirá a partir de las 17.00 horas en el parque del Pelambre. A esa misma hora será la actuación de la Banda de Gaites Villaviciosa - "El Gaitero" en la misma ubicación. A las 18.30 horas será el pasacalles de la banda de gaitas Camín de Fierro, por las calles de Villaviciosa y en la carpa del festival en la calle Víctor García de la Concha. A las 19.30 será la proyección del documental "Y agora que lo baillen los rapacinos. Lo llixero n’Asturies" de L’Andecha Folclor D’Uviéu. Después, a las 20.00 horas la banda de gaitas Camín de Fierro actuarán en la misma carpa del festival, que le dará paso al pasacalles del Bagad Kemper por las calles de la localidad y, también, en la carpa del festival. Allí será además la actuación de los escolinos y profesores de la escuela de música tradicional de la Banda de Gaites Villaviciosa - "El Gaitero". A las 21.30 será la X Nueche en Danza del Festival, con Rellume, la orquestina La Xarangana y Ambás y Ramsés. Al acabar habrá escenario libre.

Fin de semana y la Fiesta de la Sidra

El sábado comenzará con el taller "Acompañamientu de canción asturiana cola gaita" con los profesores Rodrigo Joglar y Lorena Corripio, con previa inscripción, de 10.30 a 12.30 horas. El mercado permanecerá abierto de 12.00 a 22.00 horas y, desde el mediodía, la plaza del Ayuntamiento se convertirá en el epicentro de la celebración con la XXVII Fiesta de la Sidra.

El vaso conmemorativo, que tendrá un precio de 3 euros, será uno de los recuerdos de esta jornada festiva. Además, se pondrán a la venta más de 3.000 pulseras, a 5 euros, que permitirán degustar, hasta las 14.00 horas, la sidra donada por 11 llagares de Villaviciosa.

La recaudación se destinará a la Asociación Galbán, de Familias de Niños con Cáncer de Asturias.

A las 17.00 horas dará inicio el gran pasacalles de todas las bandas que precede al "Alcuentru de Bandes de Gaites" que tendrá lugar en el recinto de El Pelambre. En este espacio compartirán escenario agrupaciones procedentes de Asturias, Galicia y Baleares, además de la anunciada actuación especial de celebración del 40.º aniversario de la Banda Gaites Villaviciosa "El Gaitero".

Previamente, se dará apertura a otro de los encuentros habituales del FIG, en este caso el Alcuentru d’Artesanos d’Instrumentos Musicales Tradicionales. La Nueche Folk cerrará la jornada del sábado con las actuaciones del Bagad Kemper, José Manuel Tejedor y Dixebra.

El último día del festival comenzará con la Misa Asturiana de Gaita a las 10.30 horas, seguido del XV concurso de gaiteros y gaiteras "Memorial José Huerta".

La entrega de premios de este concurso a las 14.00 horas, el mercado tradicional, las actuaciones de bandinas por los chigres a partir de las 12.00 horas, desfiles de bandas de gaitas por las calles o el vermú gaitero de las 14.15 horas darán continuidad a una jornada que finalizará con la presentación de la gaita asturiana de cámara del artesano Iván González, a las 17.00 horas, y al VII Certamen de Canción Asturiana "Xavi Solares", que dará comienzo a las 18.30 horas con categorías moza y adulta. Será el broche de oro a cuatro días de música y sidrina.