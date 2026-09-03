Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez: "Me da miedo que Ceuta termine en una crisis de Estado"

La crisis de Ceuta puede derivar "en una crisis de Estado". Es "el mayor miedo" del analista político Iván Redondo, que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que llama tanto al Gobierno como a la oposición, esto es al PP, a "llegar a un punto de acuerdo". En Ceuta ha habido, cree, "un ataque híbrido y un colapso humanitario". El problema es que, "en la respuesta y en la gestión de ese impacto, se te cuelan los autoritarios", indicó este jueves, antes de participar en la Escuela Internacional de Verano de UGT, en Oviedo.

Redondo constató que "en las manifestaciones legítimas de muchas personas en España apoyando a Ceuta, se han colado los autoritarios. Y en la debilidad de la respuesta de Estado se te cuelan los autoritarios", avisó.

Para Redondo, lo sucedido en Ceuta tiene un paralelismo "con lo que viene sucediendo en España, como ha pasado en otros países de corte europeo. Pedro Sánchez es el último mohicano, no por socialista, sino porque es de los pocos que representa los valores fundacionales de la UE. En la mayoría de los países, lo veremos Francia el año que viene, o este domingo que empiezan las elecciones en los Lander en Alemania, están empezando los autoritarios a tomar posiciones de poder y en algunos sitios ya gobiernan, como Italia".

A 34 días del inicio de la crisis de Ceuta, "el veredicto es severo". Asegura que hace mucho tiempo que no veía valoraciones como las de ahora en relación a las instituciones. "Hace muchísimos años que no veo al Rey suspendiendo, al presidente del gobierno de España suspendiendo y al líder de la oposición suspendiendo", advierte. En cuento a la crisis, "el 80 por ciento de los españoles considera que ha sido Marruecos el que ha usado como arma política la presión migratoria. Pero, ¿un gobierno de España tiene que confirmar que ha sido Marruecos? No creo que deba hacerlo. Pero tampoco puede descartarlo. Y ese es uno de los elementos importantes que habrá que ir viendo en la gestión de la crisis", dijo.

"A mí lo que me da miedo es que no entendamos que se necesita unidad institucional. Tenemos que ser España. Hoy en el Congreso no se está diciendo eso. A mí lo que me preocupa es que en España vivamos una crisis de Estado. Cuidado, porque estamos a punto de ir a un penalti en el que igual no tenemos un recorrido después y nos podemos arrepentir. Las cuitas y las diferencias se van a dirimir. Falta nada, 40 semanas para las municipales y autonómicas. Un poquito más, y llegan en julio las generales. Tranquilidad", advirtió.

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Para Redondo, "tanto el presidente como el líder de la oposición han utilizado al Rey. No ha sido el presidente el primero, sino el jefe de la oposición, pero en cualquier caso es una mala política de ambos. Cuando la gente no ve unidad en un ambiente de gran malestar que viene por cuestiones de corte material, cuando un país no es capaz de garantizar tu lugar en el mundo, y ves las instituciones divididas y ves la estructura de Estado dividida, tiene su efecto. El Rey no tiene nada que ver en esto, pero no le conviene estar en boca de nadie. Esto es una crisis que no tiene por qué ser de Estado, Gobierno y oposición tienen que encontrar un punto de encuentro, no hay tantos elementos que les diferencien, uno de los dos tiene que llamar".