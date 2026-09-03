Miles de asturianos dan su respaldo a Ceuta y superan las consignas partidistas

Asturias ofreció ayer un multitudinario apoyo a Ceuta con un masivo respaldo de miles de ciudadanos repartidos por los municipios y que hizo que se desbordadaran las plazas de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón. Las concentraciones salpicaron con distinta intensidad todas las plazas consistoriales de los concejos asturianos.

En imágenes: así fue la masiva manifestación en Gijón de apoyo a Ceuta en la plaza Mayor / Juan Plaza

La línea que la batalla entre partidos quiso colocar en la convocatoria quedó borrada en las plazas. Hubo banderas de España y de Ceuta, aplausos y proclamas, y la consigna de que "Ceuta es España" como común denominador. Las concentraciones a las que llamó la Federación Española de Municipios y Provincias sobrepasaron el pulso partidista y reunieron, sí, a simpatizantes y militantes, pero sobre todo a personas ajenas a carnés de partido.

Más de 4.000 personas llenaron la plaza del Ayuntamiento entre banderas y proclamas contra Sánchez / Luisma Murias / LNE

No obstante, no faltó el tono de reproche y dura crítica a la gestión de la situación por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, de hecho, el presidente del Gobierno central fue objeto de repetidas peticiones de dimisión.

Incluso la respuesta en los socialistas asturianos estuvo llena de matices. La FSA ya había trasladado días atrás la posición oficial marcada por Ferraz: los socialistas asturianos no acudirían a las concentraciones. Sin embargo, dos regidores del PSOE hicieron caso omiso. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, respaldó institucionalmente la convocatoria de la Federación de Municipios. El regidor de Valdés, Óscar López, convocó una concentración propia altavoz en mano. En Siero, el alcalde Ángel García "Cepi" apenas hizo ruido, pero la bandera de Ceuta estuvo en la balconada del Ayuntamiento, como recomendaba la convocatoria. Con todo, la actitud de la FSA no fue combativa ni contra las concentraciones ni contra el mensaje de la protesta.

EN IMÁGENES: La manifestación en apoyo a Ceuta en Avilés reúne a miles de personas / Miki López

El propio Adrián Barbón, que se mostró contrario a la convocatoria, no estuvo demasiado lejos del diagnóstico. Publicó un vídeo en el que apelaba a "un cierre de filas total" con Ceuta y trasladó la "solidaridad, cariño y apoyo" a los ceutíes. Barbón no dudó en criticar el "uso partidista" de la situación, pero también aseguró que su mensaje, "como voz del conjunto de los asturianos", iba más allá de las posiciones "personales o partidistas" para expresar "la solidaridad con nuestros conciudadanos de Ceuta; este que es su día no están solos y cuentan con nuestro cariño y apoyo". Barbón discrepó en esta crisis del relato oficial del Gobierno y ha dado por cierto que el asalto a la frontera ceutí hace un mes estuvo "organizado" por Marruecos.

La Delegación del Gobierno de Asturias también despejó algunas polémicas que sí se reprodujeron en otras comunidades autónomas. Dejó claro que las concentraciones no necesitaban de autorización alguna, "porque el derecho fundamental de reunión está reconocido en la Constitución". Señaló que los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Castrillón y Cangas del Narcea informaron de "actos institucionales" de adhesión a la convocatoria de la FEMP, así como de dos concentraciones en Gijón y Langreo contra el racismo. La Delegación remarcó que su actuación se limitó a trasladar a las fuerzas de seguridad que debía garantizarse la seguridad.

Fue precisamente en esas dos localidades donde la división política tuvo constatación física. Partidarios de las concentraciones por Ceuta y asistentes a las movilizaciones contra el racismo intercambiaron consignas y vivieron algunos momentos de tensión bajo vigilancia policial. Con todo, la tarde en Asturias estuvo marcada por la elevada asistencia sin incidentes.

El presidente del Partido Popular en Asturias, Álvaro Queipo, defendió el derecho a que los asturianos "den su apoyo y solidaridad a los ceutíes ante una invasión programada que ha supuesto una agresión a nuestro país". "Lo que sufren es indescriptible; no entiendo que digan que esto se politiza; defender la soberanía no es de izquierdas ni de derechas". Poco después, ya en la concentración en Oviedo, expresó su satisfacción por la respuesta: "Creo que si Asturias estuviese en la misma posición que Ceuta en estas últimas semanas nos gustaría ver una respuesta en toda España que fuese de este calibre", dijo.

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