Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares

Complicado rescate de montaña en los Picos de Europa. Y con final feliz. Dos montañeros se quedaron este jueves por la tarde colgados de la pared del Cuetu Ardinosu, en Cabrales, una de las cumbres que flanquean el conocido desfiladero del río Cares.

Ambos se quedaron atrapados al atascárseles las cuerdas por encima de la segunda reunión en la vía Aurora y Gonza, una línea de escalada clásica en el Cuetu Ardionosu. Nada más dar aviso al lugar se desplazó el grupo de rescate de Bomberos de Asturias, con el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

El grupo realizó un rescate no exento de riesgo, con una operación de grúa de más de 65 metros. Todo se desarrolló bien y los dos montañeros fueron traslados, ilesos, hasta Poncebos.