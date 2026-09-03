Muere Gloria Steinem, icono feminista y ganadora del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021

Gloria Steinem, icono de la segunda ola del feminismo y una de las voces más influyentes del movimiento por los derechos de las mujeres, ha fallecido ayer a los 92 años en su casa de Nueva York, rodeada de sus seres queridos. Su familia comunicó la noticia a través de las redes sociales y destacó que continuó trabajando por la igualdad hasta el final.

Steinem, nacida en Toledo (Ohio) el 25 de marzo de 1934, tuvo una infancia nómada. Su padre vendía antigüedades y la familia recorría Estados Unidos en una caravana, por lo que no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años. Estudió Gobierno en el Smith College y comenzó su carrera como periodista freelance, antes de convertirse en una de las principales figuras del feminismo estadounidense.

En los años setenta fundó junto a Dorothy Pitman Hughes la revista feminista Ms. y participó en la creación del Caucus Político Nacional de Mujeres junto a figuras como Bella Abzug y Betty Friedan. Su trabajo estuvo marcado también por la defensa de los derechos reproductivos y la igualdad.

Pero Steinem dejó una huella especialmente cercana en Asturias. En octubre de 2021 llegó a Oviedo para recoger el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Con 87 años, la activista defendió ante los periodistas que todavía quedaba un "camino largo y complicado" para alcanzar la igualdad, aunque aseguró conservar la esperanza porque había vivido "tiempos peores".

Durante aquella visita habló también de su manera de entender el periodismo. "Cuando escribimos de los demás debemos escribir sobre ellos como nos gustaría que escribieran de nosotros, con la misma precisión y la misma compasión", afirmó.

También pidió que los medios dieran voz a mujeres cuyas historias permanecían fuera del foco. "Las mujeres afganas, o las de la India (...) hablan de manera clara y con su propia voz", señaló, y defendió que el periodismo debía escucharlas y hacerse eco de sus palabras.

Aquel espíritu de escucha es precisamente el que su familia ha querido destacar tras su muerte. "El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados", señala el comunicado.

Ahora la Fundación Princesa de Asturias traslada sus condolencias y recuerda que el jurado acordó concederle el galardón por ser una "referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer" y por su "sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces, que han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad a lo largo de sesis décadas".

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El mensaje de su familia señala también que Steinem pasó sus últimos años haciendo "las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir". Dos tareas a las que dedicó toda una vida y que, en 2021, llevó también a Asturias.