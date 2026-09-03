El nuevo programa para eliminar lobos en Asturias nace "judicializado"

El nuevo programa de control del lobo del Principado para 2026-2027 ha echado a andar directamente en los tribunales. Apenas un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), lo que abre la puerta a retomar este mismo mes la eliminación de ejemplares, Ecologistas en Acción de Asturias y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un recurso contencioso-administrativo y han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la suspensión cautelar de las medidas. Además, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), que ya ha anunciado su decisión de recurrir también el programa.

El Gobierno asturiano publicó el miércoles la resolución que da vigencia al programa hasta el 31 de diciembre de 2027 –con posibilidad de prórroga hasta marzo de 2028 en determinados supuestos– y autoriza la realización de controles bajo la coordinación del Servicio de Vida Silvestre. El plan prevé la extracción de un máximo de 67 lobos, sobre una población que el Principado calcula entre 412 y 460 ejemplares y medio centenar de manadas confirmadas, 46 de ellas reproductoras.

Las actuaciones se distribuyen territorialmente en función de factores como la población de la especie, los daños al ganado, la conflictividad o la disponibilidad de presas silvestres. El mayor cupo corresponde a la zona centro-oriental, con nueve ejemplares; El Palo-Esva, la centro-occidental y la central tendrán ocho cada una; la noroccidental, siete; Picos de Europa fuera del Parque Nacional, cinco, y el suroccidente, cuatro. A ellos se suman hasta 18 ejemplares en las áreas sin gestión específica. Los controles se concentrarán fundamentalmente entre septiembre y diciembre y entre enero y abril.

El Principado justifica la medida por el crecimiento de la población y la extensión de la especie, así como por la evolución de los daños a la ganadería extensiva. Según sus datos, durante 2025 se registraron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado, un 30% más que en 2021, mientras que el gasto en indemnizaciones se aproximó a los 1,9 millones de euros. La resolución publicada en el BOPA sostiene que la situación puede poner en riesgo la compatibilidad de la presencia del lobo con la actividad socioeconómica del medio rural, particularmente con la ganadería extensiva.

Medidas irregulares

Las organizaciones conservacionistas cuestionan de raíz esa respuesta. Fondo Lobo sostiene que tanto la reforma del II Plan de Gestión del Lobo como el nuevo programa incumplen la normativa europea y los criterios establecidos por el Tribunal Supremo. Por ello, además del recurso, han solicitado medidas cautelares para impedir cualquier autorización de muerte de ejemplares mientras se resuelve el procedimiento judicial. Argumentan que comenzar las extracciones provocaría un perjuicio “de difícil o imposible reparación” en una especie cuyo estado de conservación consideran desfavorable.

Su principal argumento es que la muerte de lobos no estaría acreditada como una herramienta eficaz para reducir los ataques al ganado. Las entidades sostienen que la eliminación de ejemplares puede incluso desestructurar las manadas y reclaman priorizar medidas preventivas como cercados eléctricos, vigilancia presencial de los rebaños, empleo de mastines y una adaptación del manejo ganadero en las zonas con presencia estable de la especie.

La batalla judicial tiene un precedente inmediato. El Tribunal Supremo anuló en febrero el programa asturiano de control de 2022-2023, tras estimar precisamente un recurso de ASCEL, y declaró nulas las disposiciones cuestionadas al considerar que no se ajustaban al ordenamiento jurídico. El Principado modificó posteriormente, mediante un decreto aprobado en junio, el II Plan de Gestión para adaptar su regulación al nuevo marco legal derivado también de la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al norte del Duero.

Pero ASCEL tampoco da por válida esa reforma. La asociación presentó ya en julio un contencioso contra el decreto que modificó el II Plan y, tras conocerse el programa de los 67 ejemplares, anunció que llevará igualmente esta nueva resolución a la vía judicial. La organización considera que la reforma introducida por el Ejecutivo regional no solventa los problemas jurídicos señalados por los tribunales y sostiene que los controles letales no han permitido reducir los daños en años anteriores.

De esta forma, la recuperación de los controles que el Principado pretendía iniciar desde este mes de septiembre queda pendiente también de lo que decidan los jueces sobre las medidas cautelares solicitadas. El programa está en vigor, pero su estreno vuelve a situar al lobo asturiano en el centro de una batalla entre la política ganadera del Gobierno regional y las organizaciones conservacionistas.