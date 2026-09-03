La obra del argayón del Huerna, en su fase final tras casi dos años

El ya conocido como argayón, el colosal desprendimiento de tierras que tuvo lugar en la autopista del Huerna (AP-66) en noviembre de 2024, a la altura del concejo de Lena, ha entrado en la fase final de la obra de reacondicionamiento, con los operarios haciendo los últimos remates antes de finalizar todos los trabajos.

La obra ha requerido de una gran complejidad, teniendo en cuenta la inestabilidad de la ladera y los estudios geológicos previos necesarios para actuar en la zona.

La finalización de esos trabajos, según fuentes consultadas, se produciría en las "próximas semanas", en principio a lo largo del mes de septiembre, aunque Aucalsa, la concesionaria de la autopista y responsable de las obras, no da fecha exacta de finalización todavía. La obra, en cualquier caso, va fuera de plazo, ya que la circulación ya debería haber sido restablecida en agosto.

El desprendimiento obligó a modificar el tráfico en uno de los principales puntos de paso entre Asturias y la Meseta. Desde finales de noviembre de 2024, los vehículos circulan por un desvío habilitado de forma provisional en la propia autopista, con dos carriles en sentido León y uno hacia Oviedo. El trazado, de unos 270 metros, incorpora además restricciones de velocidad y ha condicionado la circulación durante los últimos meses.

Ahora, el avance de los trabajos permite encarar la recta final de una actuación que se ha prolongado durante buena parte de los dos últimos años y que ha concentrado críticas de usuarios habitales y transportistas. La intervención fue adjudicada por Aucalsa a Luperlan Tunneling por unos 7,5 millones de euros y ha exigido trabajar sobre una ladera de especial dificultad, manteniendo al mismo tiempo la circulación por la autopista.

El objetivo de esta última fase es completar las actuaciones necesarias para recuperar el trazado habitual y eliminar el desvío provisional que los conductores llevan utilizando desde el otoño de 2024.

La intervención en el argayón se suma, además, a las obras de modernización de los túneles del Huerna, que mantienen actualmente otras afecciones sobre el tráfico. De esta forma, la eliminación del desvío provocado por el desprendimiento supondrá despejar uno de los principales obstáculos que han condicionado la circulación por la AP-66 durante los últimos meses. Quedaría por finalizar las obras de los tubos, que se espera que estén listos en noviembre,