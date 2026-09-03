Los parques de baterías de Asturias deberán estar a un mínimo de 50 metros de una vivienda, propone el Principado

Los parques de baterías que se implanten en suelo no urbanizable de Asturias deberán guardar una distancia mínima de 50 metros respecto a cualquier vivienda. Así lo ha establecido la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que este jueves ha aprobado de forma inicial las directrices sectoriales para las instalaciones de almacenamiento de energía en baterías.

El texto no es definitivo y ahora sale a información pública durante dos meses. Pero incluye por primera vez una cifra oficial de salvaguarda poblacional: en ningún caso inferior a 50 metros respecto a las edificaciones residenciales legalmente implantadas fuera de los núcleos rurales. En los pueblos, la referencia será su delimitación exterior. El análisis de riesgos de cada proyecto podrá exigir más.

Las directrices fijan por primera vez de manera oficial esta distancia mínima respecto a las viviendas. En el caso de los núcleos rurales, la referencia será su delimitación exterior.

Este es un debate que lleva tratándose desde hace al menos dos años. De hecho, el consejero de Urbanismo, Ovidio Zapico, llegó a considerar "a todas luces insuficiente" una distancia mínima de 100 metros. Plataformas vecinales de distintos puntos de Asturias llevan años denunciando proyectos a 40, 50 o 100 metros de casas, sobre todo en polígonos colindantes con viviendas.

Junto a esa regla, el documento de la CUOTA crea una zona de salvaguarda territorial de 200 metros para preservar el paisaje, el patrimonio natural y el poblamiento rural disperso. Solo podrá recortarse en casos excepcionales de interés público, si no hay alternativa de conexión a la red y un análisis acredita que el impacto no es incompatible. También se exigen depósitos de agua a diez metros de los recintos y una franja perimetral de defensa contra el fuego de otros diez metros.

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Asimismo, la CUOTA prorroga un año (esto es, hasta septiembre de 2027) la suspensión nuevos proyectos que ya acordó en 2025. Quedan fuera de esa moratoria los suelos industriales, mineros o energéticos degradados y el autoconsumo de hasta tres megavatios. Tras la información pública y la evaluación ambiental, las directrices deberán aprobarse por decreto del Consejo de Gobierno.